Sony के इस ऐलान से PlayStation यूजर्स को बड़ा झटका, 2028 से नहीं मिलेगी Game की Disc

Sony ने बड़ा ऐलान किया है कि जनवरी 2028 से PlayStation के लिए लॉन्च होने वाले सभी नए गेम फिजिकल डिस्क (Blu-ray) पर नहीं मिलेंगे, यानी PS5 और भविष्य में आने वाले PS6 के नए गेम सिर्फ डिजिटल रूप में PlayStation Store और Authorized Retailers के जरिए डाउनलोड किए जा सकेंगे, हालांकि जनवरी 2028 से पहले रिलीज होने वाले गेम और पुराने टाइटल्स पहले की तरह डिस्क में उपलब्ध रहेंगे। कंपनी का कहना है कि अब ज्यादातर गेमर्स डिस्क की बजाय डिजिटल तरीके से गेम खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। Sony का मानना है कि इससे वह गेम्स तक पहुंच और डाउनलोड का अनुभव बेहतर बना पाएगी। वहीं रिटेल स्टोर्स पर डिजिटल डाउनलोड कोड की बिक्री जारी रहेगी। और पढें: GTA 6 के प्री-ऑर्डर को लेकर मचा बवाल, Microsoft ने दिया करारा जवाब

क्या GTA 6 की डिस्क मिलेगी?

Sony का यह फैसला पूरी तरह नया नहीं है। हाल ही में Rockstar Games ने भी पुष्टि की थी कि नवंबर में आने वाला Grand Theft Auto VI (GTA 6) भले ही बॉक्स पैक में बिके, लेकिन उसमें खेलने वाली डिस्क नहीं होगी। यूजर्स को सिर्फ डाउनलोड कोड मिलेगा, यानी AAA गेम्स में डिजिटल मॉडल की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, हालांकि इस बदलाव से कई गेमर्स परेशान हैं। फिजिकल डिस्क होने पर गेम को दोस्तों के साथ शेयर किया जा सकता था, दोबारा बेचा जा सकता था या सेकेंड-हैंड मार्केट में खरीदा जा सकता था, लेकिन डिजिटल गेम्स के साथ ऐसा संभव नहीं होगा। इससे 2028 के बाद नए सेकेंड-हैंड गेम्स का बाजार भी काफी प्रभावित हो सकता है। और पढें: GTA 5 खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, फ्री में मिलेगा Next-Gen Upgrade

क्या डिजिटल गेम खरीदने का मतलब हमेशा के लिए आपका गेम होना है?

Sony के इस फैसले के साथ गेम ओनरशिप को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है। जब कोई यूजर PlayStation Store से डिजिटल गेम खरीदता है, तो वह गेम का मालिक नहीं बनता बल्कि उसे सिर्फ उस गेम को खेलने का लाइसेंस मिलता है। अगर भविष्य में किसी कारण से गेम को स्टोर से हटा दिया जाता है या उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है, तो यूजर उस गेम को नहीं खेल पाएगा है। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है, हाल ही में रिपोर्ट्स आई थीं कि Sony ने कुछ यूजर्स को बताया था कि StudioCanal की फिल्में और टीवी शोज लाइसेंस खत्म होने के कारण उनके अकाउंट से हटाए जाएंगे। और पढें: GTA 6 खेलने का सपना रह सकता है अधूरा, रिलीज के बाद भी करोड़ों गेमर्स नहीं खेल पाएंगे गेम

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क्या Sony अपना फैसला बदल सकती है?

Sony का यह कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि साल 2013 में Microsoft ने Xbox One के लिए ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन और डिजिटल प्रतिबंधों की बात की थी, तब Sony ने मजाकिया वीडियो जारी कर दिखाया था कि PlayStation की डिस्क को आसानी से किसी दोस्त को दिया जा सकता है। अब एक दशक बाद Sony खुद डिजिटल-ओनली मॉडल की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा गेम प्रिजर्वेशन को लेकर भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि कंपनी पहले ही PS3 और PS Vita जैसे पुराने प्लेटफॉर्म के PlayStation Store को बंद करने की घोषणा कर चुकी है, हालांकि नए नियम जनवरी 2028 से लागू होंगे, इसलिए अभी कंपनी के पास अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का समय है। अगर गेमर्स की ओर से बड़ा विरोध देखने को मिलता है, तो संभव है कि Sony भविष्य में इस योजना में कुछ बदलाव करे।