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WhatsApp पर AI Agent इस्तेमाल करना अब पड़ेगा महंगा, 1 अगस्त से बदलेगा चार्ज, बिजनेस यूजर्स पर पड़ेगा असर

WhatsApp Business इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। Meta 1 अगस्त 2026 से AI Agent का चार्ज लेने का तरीका बदल रही है। अब प्रति मैसेज नहीं, बल्कि Token के हिसाब से पैसे देने होंगे। वहीं 1 अक्टूबर से कुछ सर्विस मैसेज पर भी फिर से शुल्क लगेगा।

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 02, 2026, 01:00 PM (IST)

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Meta ने WhatsApp Business के लिए नया AI Agent पेश करने के बाद अब इसकी कीमत तय करने का तरीका भी बदल दिया है। 1 अगस्त 2026 से कंपनी बिजनेस यूजर्स से AI Agent इस्तेमाल करने के लिए प्रति मैसेज नहीं, बल्कि Token के आधार पर पेमेंट लेगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2026 से Meta दो साल बाद कुछ सर्विस मैसेज पर भी दोबारा चार्ज लेना शुरू करेगी।

क्या है नया Token वाला चार्ज सिस्टम?

Meta का कहना है कि अब AI Agent जितने Token इस्तेमाल करेगा, उसी हिसाब से बिजनेस से पैसे लिए जाएंगे। कंपनी ने इसकी कीमत 10 लाख (1 मिलियन) Token पर 2 डॉलर (करीब 189 रुपये) तय की है। आसान भाषा में समझें तो जितनी लंबी और मुश्किल बातचीत होगी, उतने ज्यादा Token खर्च होंगे और उतना ही ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। Meta के मुताबिक AI Agent का इस्तेमाल करने वाले बड़े बिजनेस Token के हिसाब से पेमेंट करेंगे, जबकि कुछ छोटे कारोबारियों के लिए यह सुविधा WhatsApp Business Premium प्लान के जरिए मिलेगी। कंपनी का दावा है कि इस कीमत में AI प्रोसेसिंग और मैसेज भेजने, दोनों का खर्च शामिल होगा।

WhatsApp का AI Agent क्या-क्या काम कर सकता है?

Meta Business Agent की मदद से कंपनियां WhatsApp पर अपना AI चैटबॉट बना सकती हैं। यह ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकता है, प्रोडक्ट सुझा सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, नए ग्राहकों की जानकारी जुटा सकता है और जरूरत पड़ने पर बातचीत किसी इंसान को भी ट्रांसफर कर सकता है। Meta ने इस फीचर के लगभग दो साल तक भारत, मेक्सिको समेत कई देशों में टेस्टिंग की थी और अब इसे दुनियाभर में उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी इस AI Agent को Instagram पर भी लाने की तैयारी कर रही है।

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1 अक्टूबर से कौन-से मैसेज पर फिर लगेगा चार्ज?

Meta ने यह भी घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2026 से WhatsApp Business पर भेजे जाने वाले कुछ गैर-टेम्पलेट (Non-template) सर्विस मैसेज पर फिर से शुल्क लिया जाएगा। यह चार्ज लगभग दो साल से माफ था। भारत में ऐसे मैसेज की मौजूदा कीमत करीब 11.5 पैसे प्रति मैसेज है, हालांकि बड़े कारोबारियों को वॉल्यूम के हिसाब से छूट मिल सकती है। Meta का कहना है कि वह समय-समय पर इन दरों में बदलाव कर सकता है। भारत WhatsApp का सबसे बड़ा बाजार है, जहां करीब 85 करोड़ यूजर्स हैं। ऐसे में AI Agent और नई प्राइसिंग के जरिए Meta अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म से कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रही है।