WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो अब इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपने वेब यूजर्स की एक बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। रिपोर्ट की मानें, तो अब वेब यूजर्स बिना व्हाट्सऐप डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड किए व्हाट्सऐप वीडियो व वॉइस कॉल कर सकेंगे। अभी तक वेब ब्राउजर पर वॉइस व वीडियो कॉल करने के लिए आपको अलग से डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड करना होता था। हालांकि, नए अपडेट के बाद अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बिना ऐप डाउनलोड किए व्हाट्सऐप कॉलिंग फीचर का आनंद ले सकेंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp में फोटो और वीडियो को भेजने से पहले कर पाएंगे सेव, आ रहा नया टूल

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो WhatsApp यूजर्स अब वेब पर वॉइस व वीडियो कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर अभी सिर्फ इंडिविजुअल चैट पर ही उपलब्ध है। ग्रुप कॉलिंग फीचर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, जिसे रोलआउट होने में समय लगेगा। रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। और पढें: सुप्रीम कोर्ट की WhatsApp और Meta को सख्त चेतावनी, यूजर डेटा पर मचा बवाल



शेयर स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि अब यूजर्स को वेब पर व्हाट्सऐप वॉइस व वीडियो कॉल करने के दो नए बटन दिखाई देंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, Techlusive इस फीचर की पुष्टि नहीं करता है। टेक्लूसिव टीम के सदस्यों को अभी भी व्हाट्सऐप वेब पर ऐप का डाउनलोड करने का ऑप्शन ही दिख रहा है। माना जा सकता है कि इस फीचर को अभी स्टेज मैनेर में रिलीज किया गया हो, जिसे सब तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है।

