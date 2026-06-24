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घर में फालतू पड़ा है पुराना मोबाइल फोन, ऐसे बनाएं CCTV कैमरा

अगर आपके पास पुराना फोन पड़ा है और आप उसे CCTV के तौर पर यूज करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां डिवाइस को कैमरे में बदलने का पूरा तरीका बताया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 24, 2026, 03:47 PM (IST)

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अक्सर देखा गया है कि नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद लोग अपने पुराने फोन को बेच देते हैं या फिर ड्रॉअर में डालकर भूल जाते हैं। यह फोन ऐसे ही पड़ा रहता है और कुछ समय बाद पूरी तरह से खराब हो जाता है। हालांकि, इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल CCTV के रूप में भी किया जा सकता है। news और पढें: Smartphone बेचने से पहले भूलकर भी न करें ये गलती, वरना लीक हो सकता है आपका निजी डेटा

अगर आपके पास घर में पुराना फोन पड़ा है, तो आप उसका उपयोग घर, दुकान और ऑफिस में निगरानी करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ सेटिंग करनी होगी और एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपका पुराना फोन सीसीटीवी में बदल जाएगा। news और पढें: स्मार्टफोन बार-बार हो रहा है हैंग? Chrome की ये सेटिंग्स तुरंत करेगी कमाल, मक्खन-सा चलेगा फोन

How to turn old phone into cctv camera ?

पुराने फोन को सीसीटीवी कैमरे में बदलना बहुत आसान है। बस कुछ सेटिंग करनी है और एक ऐप यूज करना है। इसके बाद आपका पुराना फोन सीसीटीवी में बदल जाएगा। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस news और पढें: तेज गर्मी में आपका फोन हो रहा ओवर हीट, अभी अपनाएं काम के Smart Tips

स्टेप 1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को अच्छे से साफ कर लें। फोन में से उन ऐप को डिलीट कर दें, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। फिर कैमरा और माइक्रोफोन की जांच करें। इसके बाद डिवाइस को वाई-फाई से जोड़ दें।

स्टेप 2. Alfred Camera, AtHome Camera और Manything जैसे कई मोबाइल ऐप हैं, जिन्हें आपको डिवाइस में डाउनलोड करना है। इसके बाद अपने पुराने फोन को कैमरा की तरह इस्तेमाल करने के लिए सेट करें और जिस फोन में आप लाइव फीड देखना चाहते हैं, उस फोन के QR कोड को स्कैन करके कनेक्ट करें।

स्टेप 3. क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपका पुराना फोन सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करेगा, जिसकी लाइव वीडियो को आप सीधा अपने फोन में देख सकेंगे।

कैमरा प्लेसमेंट

कैमरा प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फोन सही जगह नहीं रखा जाए, तो निगरानी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने फोन को दरवाजे और ड्राइंग रूम जैसी जगह पर रखें, जहां से घर के हर कोने पर नजर रखी जा सकेगी।

ध्यान में रखने वाली बात

स्मार्टफोन में बैटरी लगी होती है, जो एक समय पर खत्म हो जाती है। इसलिए फोन को लगातार इस्तेमाल करने के लिए चार्जिंग पर लगाना अनिवार्य है। इससे फोन बीच में बंद नहीं होगा और रिकॉर्डिंग भी प्रभावित नहीं होगी।

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लगातार रिकॉर्डिंग करने के लिए चार्जिंग के अलावा स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि रिकॉर्डिंग ऑनलाइन सेव हो जाएगी और आप जरूरत पड़ने पर पिछली रिकॉर्डिंग को देख सकेंगे।