comscore
ENG

Google Pixel 11 Series होगी महंगी! ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

Google Pixel 11 Series से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी ने इस लाइनअप में आने वाले मोबाइल फोन की कीमत से जुड़ी जानकारी दी है। हालांकि, फोन्स या फीचर को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 27, 2026, 09:21 AM (IST)

google (17)

Google Pixel 11 Series पिछले कई दिनों से खबरों में बनी हुई है। इस अपकमिंग लाइनअप में आने वाले स्मार्टफोन्स की डिटेल लीक हो चुकी है। अब कंपनी ने पिक्सल 11 सीरीज की कीमत से जुड़ा बड़ा अपडेट दिया है, लेकिन सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन और उनमें मिलने वाले फीचर्स को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। news और पढें: European Union ने लगाया Google पर 1 अरब डॉलर का मोटा जुर्माना, जानें वजह

महंगी होगी पिक्सल 11 सीरीज

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल के डिवाइस एंड सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट Shakil Barkat का कहना है कि Google Pixel 11 सीरीज की कीमत पुरानी सीरीज से ज्यादा होगी। अभी तक कंपनी कॉम्पूनेंट्स की बढ़ी हुई कीमत को खुद हैंडल कर रही थी, मगर बाजार की ऐसी हालत है कि अब कीमत बढ़ाना मजबूरी बन गया है। news और पढें: Google Meet हुआ अपग्रेड, एक फोल्डर में मिलेंगे जरूरी नोट और रिकॉर्डिंग

उन्होंने आगे बताया कि मेमोरी यानी रैम की कीमतों में पिछले साल से इतनी बढ़ोतरी हुई है, जो कभी देखने को नहीं मिली। Morgan Stanley के आंकड़ों की मानें, तो साल 2025 में 1 जीबी रैम का प्राइस 2.80 डॉलर था, जो इस वर्ष 12 डॉलर हो गया। news और पढें: Google Wallet को मिला Gmail का सपोर्ट, एक जगह मिलेगी ऑर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी

हमने अपने ग्राहकों को बढ़ी हुई कीमत से बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन चिप की बढ़ी हुई कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें, तो पिक्सल 11 सीरीज पुराने लाइनअप से महंगी होगी, लेकिन इसका दाम कितना बढ़ेगा, उस पर कंपनी ने कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया है।

सीरीज के तहत कितने स्मार्टफोन होंगे लॉन्च ?

हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो पिक्सल 11 सीरीज के तहत Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold को ग्लोबल बाजार में उतारा जा सकता है। इन डिवाइस के आने से एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के मोबाइल फोन्स को जोरदार टक्कर मिलेगी।

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स

गूगल पिक्सल 11 सीरीज में इस बार हाई परफॉर्मेंस के लिए Tensor G6 चिप दी जाएगी, जो 2एनएम टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इस लाइनअप में आने वाले फोन्स में 1 टीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। सभी मॉडल में एलटीपीओ OLED डिस्प्ले और 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। इनके साथ हैंडसेट्स में Android 17 का सपोर्ट दिया जाएगा।

इस सीरीज में के मोबाइल फोन्स के बैक-पैनल में RGB लाइट दी जा सकती है, जिसका नाम पिक्सल ग्लो (Pixel Glow) होगा। साथ ही, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा, हैंडसेट्स में फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर से लेकर वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ई-सिम, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।

FAQs

1. Google Pixel 11 Series कब लॉन्च होगी ?
Ans. गूगल पिक्सल 11 सीरीज को 12 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

2. क्या महंगी होगी गूगल पिक्सल 11 सीरीज ?
Ans. हां, चिप्स की बढ़ी हुई कीमत की वजह से गूगल पिक्सल 11 सीरीज की कीमत पुरानी सीरीज से ज्यादा होगी।