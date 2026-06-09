Smartphone बेचने से पहले भूलकर भी न करें ये गलती, वरना लीक हो सकता है आपका निजी डेटा

आजकल नए स्मार्टफोन लॉन्च होते ही कई लोग अपना पुराना फोन बेचकर नया डिवाइस खरीद लेते हैं, हालांकि फोन बेचने से पहले सिर्फ फोटो, वीडियो या कुछ फाइलें डिलीट कर देना काफी नहीं होता। साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मार्टफोन में हमारी कई निजी जानकारियां मौजूद होती हैं, जैसे बैंकिंग डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल, पासवर्ड, डॉक्यूमेंट और निजी तस्वीरें। अगर फोन बेचने से पहले इन जानकारियों को सही तरीके से नहीं हटाया गया, तो नया मालिक इन तक पहुंच सकता है। इससे प्राइवेसी लीक होने, पहचान की चोरी (Identity Theft) और साइबर फ्रॉड जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है।

फोन बेचने से पहले डेटा का बैकअप क्यों लेना चाहिए?

सबसे पहले अपने सभी जरूरी डेटा का बैकअप जरूर लें। फोन में मौजूद फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को किसी सुरक्षित जगह पर सेव कर लें। इसके लिए आप Google Drive, iCloud, OneDrive जैसी Cloud Services का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेटा को अपने कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैकअप लेने का फायदा यह है कि फोन रीसेट करने के बाद भी आपकी जरूरी जानकारी सुरक्षित रहेगी और नए डिवाइस में आसानी से ट्रांसफर की जा सकेगी। कई लोग जल्दबाजी में फोन रीसेट कर देते हैं और बाद में अपना जरूरी डेटा खो देते हैं।

Google, Apple और बैंकिंग अकाउंट्स से Logout करना कितना जरूरी है?

डेटा बैकअप के बाद सभी अकाउंट्स से Logout करना भी जरूरी है…

Android यूजर्स को अपना Google अकाउंट हटाने के साथ Find My Device फीचर बंद करना चाहिए।

iPhone यूजर्स को Apple ID से Sign Out करने, iCloud हटाने और Find My iPhone फीचर बंद करने की सलाह दी जाती है।

इसके अलावा Banking Apps, UPI Apps, Digital Wallets और Social Media Accounts से भी Logout करना जरूरी है। सिर्फ ऐप को डिलीट कर देना पर्याप्त नहीं होता क्योंकि कुछ मामलों में Login जानकारी डिवाइस में सेव रह सकती है। सही तरीके से Logout करने से आपकी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है।

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Factory Reset क्यों है सबसे जरूरी आखिरी कदम?

इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद फोन का Factory Reset करें। यह प्रक्रिया फोन में मौजूद फोटो, वीडियो, ऐप्स, मैसेज, अकाउंट्स और सभी सेटिंग्स को पूरी तरह हटा देती है। कुछ विशेषज्ञ अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दोबारा फैक्ट्री रीसेट करने की भी सलाह देते हैं। फोन बेचते समय थोड़ी सी सावधानी भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकती है। इसलिए पुराना स्मार्टफोन किसी को देने या बेचने से पहले डेटा बैकअप लें, सभी अकाउंट्स हटाएं, बैंकिंग ऐप्स से लॉगआउट करें और फैक्ट्री रीसेट जरूर करें। आपकी कुछ मिनटों की यह सावधानी आपकी प्राइवेसी, डिजिटल पहचान और बैंक खाते को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है।