iPhone आपको बोलेगा थैंक यू, बस कर दें ये छोटी सी सेटिंग

Apple iPhone में यूजर्स को कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस को मजेदार बनाते हैं। नए-नए iOS के साथ कंपनी एक से एक धांसू फीचर्स रोल आउट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ही फीचर्स के बारे में जानते हैं। वहीं, कई ऐसे फीचर्स भी होते हैं, जिनके बारे में यूजर्स को जानकारी नहीं होती है। नए आईफोन यूजर्स को अकसर उसके सभी फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है।

यूजर्स हमेशा इस तलाश में लगे रहते हैं कि किन उन्हें नई और अलग फीचर मिले। आज हम Apple iPhone के ऐसे फीचर के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता होता है।

क्या आप जानते हैं कि आईफोन में एक ऐसा फीचर भी मिलता, जो फोन को चार्जिंग पर चलाने पर आपको धन्यवाद बोलता है। जी हां, आईफोन का वायस असिस्टेंट Siri फोन चार्ज करने पर आपका नाम लेकर आपको थैंक यू बोलता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा।

अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इस फीचर को इनेबल करने का पूरा तरीका बताया गया है। आइये, जानते हैं।

iPhone का चार्जर आपको ऐसे बोलेगा थैंक यू

सबसे पहले अपने iPhone में Shortcuts ओपन करें। इसके लिए आप ऐप पेज पर सर्च बार में जाकर शॉर्टकट्स के लिए सर्च भी कर सकते हैं।

फिर स्क्रीन पर सबसे नीचे तीन ऑप्शन Shorcuts, Automation Gallery मिलेंगे। आपको Automation पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद Create Personal Automation पर क्लिक कर दें।

अब आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Charger पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही स्क्रीन में is connected और is disconnected मिलेंगे। इनमें is connected पर क्लिक करें।

अब ऊपर आ रहे Next ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

फिर Add Action पर क्लिक करें।

यहां Speak text ऑप्शन के लिए सर्च करें और सिलेक्ट कर लें।

Text पर क्लिक करें और वह लिखें जो आप Siri पर क्लिक करें।

फिर Ask Before Running को टर्न ऑफ कर दें।

कन्फर्मेशन बॉक्स में आ रहे Don’t Ask ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

फिर Done पर क्लिक करके इसे सेव कर लें।

अब जब भी आप फोन को चार्जिंग पर लगाएंगे तो वह Thank You Name बोलेगा।