Apple iPhone 18 Pro के नए कलर्स हुए लीक, हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

Apple के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro को लेकर एक नया बड़ा लीक सामने आया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी अपने Pro मॉडल्स में कुछ नए और बोल्ड कलर ऑप्शन्स पेश कर सकती है। खास बात यह है कि इस बार ब्लैक कलर को पूरी तरह हटाया जा सकता है, जो पिछले कई सालों से iPhone Pro Series का हिस्सा रहा है, हालांकि अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन लीक से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल iPhone 18 Pro का डिजाइन और लुक पहले से काफी अलग हो सकता है। और पढें: iPhone 18 Pro में मिलेगा खूबसूरत Dark Red कलर ऑप्शन! यूनिक लुक लॉन्च से पहले लीक

iPhone 18 Pro में इस बार ये कलर्स मिल सकते हैं?

लीक के अनुसार, iPhone 18 Pro Series में इस बार Grey, Silver और एक नया Dark Red कलर देखने को मिल सकता है। Weibo पर टिपस्टर WhyLab ने इन कलर्स के साथ कुछ रेंडर्स भी शेयर किए हैं, जिनमें फोन का शुरुआती लुक सामने आया है, खासकर Dark Red कलर काफी चर्चा में है क्योंकि Apple ने पिछले कुछ सालों में अपने Pro मॉडल्स में रेड कलर नहीं दिया है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि कंपनी एक गहरे रेड शेड पर काम कर रही है, जो फोन को प्रीमियम और यूनिक लुक दे सकता है। यह बदलाव कंपनी के नए एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन की वजह से भी संभव हो पाया है। और पढें: Apple iOS 27 अपडेट कब आएगा और इस बार क्या खास देखने को मिलेगा? रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

क्या 2022 के बाद फिर से Red iPhone की वापसी होने वाली है?

अगर यह डार्क रेड कलर फाइनल होता है, तो यह 2022 के बाद पहला मौका होगा जब किसी iPhone में रेड कलर देखने को मिलेगा। इससे पहले iPhone SE (2022) में यह कलर दिया गया था लेकिन वह Pro मॉडल नहीं था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी इस बार भी ब्लैक कलर को स्किप कर सकती है, जैसा कि iPhone 17 Pro Series में देखा गया था, पिछले मॉडल में Blue, Orange और Silver जैसे कलर्स दिए गए थे। और पढें: Apple iPhone 17 Pro Max को सस्ते में खरीदने का मौका, iPhone 18 Pro Max आने से पहले कीमत धड़ाम

Add Techlusive as a Preferred Source

iPhone 18 Pro के फीचर्स और डिजाइन में क्या बदलाव हो सकते हैं?

डिजाइन की बात करें तो iPhone 18 Pro में छोटे Punch-hole कैमरा कटआउट देखने को मिल सकता है, जिससे स्क्रीन और ज्यादा क्लीन और मॉडर्न लगेगी। इसके अलावा फोन में ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह काफी दमदार हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नया A20 Pro Chip दिया जा सकता है, जो 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, साथ ही 5000mAh से ज्यादा की बैटरी और अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम भी देखने को मिल सकता है।