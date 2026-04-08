बारिश में भीग गया आपका स्मार्टफोन, सुखाने के लिए तुरंत करें ये काम

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 08, 2026, 04:11 PM (IST)
Delhi-NCR में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस वजह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। ऐसे में अगर आप बरसात में भीग गए हैं और पानी आपके फोन तक पहुंच गया है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। हमारा यह आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाला है। हम आपको इस गाइड में कुछ सेफ्टी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करने से आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आप अपने स्मार्टफोन को घर में ठीक कर पाएंगे। चलिए जानते हैं… और पढें: IPX4 VS IP67 VS IP68: जानें बाशिश में कितना सेफ है आपका फोन, समझें क्या होती हैं IP Rating?
आपका स्मार्टफोन बारिश में भीग गया है, तो सबसे पहले उसे स्विच ऑफ कर दें। इससे फायदा यह होगा कि आपके फोन में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और अंदरूनी पार्ट्स खराब नहीं होगा। इसलिए हमारी सलाह ही कुछ भी करने से पहले डिवाइस को बंद कर दें। इससे फोन के बचने उम्मीद बढ़ जाएगी। और पढें: 9 अप्रैल को लॉन्च होगा Ai+ Nova Flip 5G, मिलेंगे ये भर-भर के फीचर्स
पानी में भीगने के बाद फोन का कवर तुरंत हटाएं, क्योंकि कई बार पानी कवर में जमा हो जाता है और फोन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे डिवाइस खराब हो सकता है। और पढें: Health Apps Explainer: क्या आपका स्मार्टफोन वाकई आपको फिट रख सकता है?
अपने स्मार्टफोन से सिम कार्ड और एसडी कार्ड निकाल कर अलग कर दें। यदि फोन में स्टाइलस है, तो उसे भी निकालकर अलग कर दें। इससे पानी डिवाइस के अंदर नहीं जाएगा और सुरक्षित रहेगा।
फोन की एक्सेसरीज हटाने के बाद अपने फोन पर जमा पानी को कपड़े से पोंछें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो पानी डिवाइस के अंदर जा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है।
पानी पोछने के बाद अपने फोन को टाइट पकड़कर उसे जोर से शेक करें। इससे चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और फिजिकल बटन में जमा पानी बाहर निकल जाएगा। नुकसान की संभावना भी कम हो जाएगी।
अपने ड्रायर के एयर ब्लोइंग लेवल को मिड में करके फोन को सुखाएं। इससे डिवाइस जल्दी सूख जाएगा। ध्यान रखें कि ड्रायर का एयर ब्लोइंग लेवल फुल न हो। इससे फोन खराब हो सकता है।
ऊपर बताए गए सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद भी स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा है, तो अपने फोन को कंपनी के सर्विस सेंटर या फिर मोबाइल रिपेयरिंग इंजिनियर के पास ले जाएं।
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