पब्लिक प्लेस में नहीं सुनना चाहते WhatsApp Voice Note, ऐसे Text में बदलकर पढ़ें पूरा मैसेज

WhatsApp आपस में कनेक्ट रहने का बेहतरीन जरिया है। इस प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजने से लेकर ऑडियो और वीडियो कॉल तक करने की सुविधा मिलती है। साथ ही, वॉइस नोट भी सेंड किए जा सकते हैं। कई बार हम ऐसी जगह होते हैं, जहां वॉइस नोट को सुन पाना संभव नहीं होता। ऐसे में जरूरी जानकारी मिस हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने एक खास फीचर दिया है, जिससे वॉइस नोट को टेक्स्ट में बदलकर पढ़ा जा सकता है। इससे वॉइस मैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: WhatsApp को ऐसे करें Personal Notes App की तरह इस्तेमाल

WhatsApp का खास फीचर

हम इस आर्टिकल में व्हाट्सएप के जिस फीचर की बात कर रहे हैं, वो Voice Message Transcripts है। इस सुविधा को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जो वॉइस नोट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत है कि यह Voice Note को टेक्स्ट में बदल देता है। इससे मैसेज को सुनने की बजाय पढ़ा जा सकता है। और पढें: क्या आप भी WhatsApp पर Forward करते हैं मैसेज? पहले जान लें ये जरूरी नियम

यह फीचर पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि मैसेज को केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। यहां तक की कंपनी भी उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकती है। इससे डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहता है और प्राइवेसी बनी रहती है।

कैसे करें इस फंक्शन का इस्तेमाल ?

1. अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करें।

2. थ्री डॉट्स बटन पर टैप करके सेटिंग में जाएं।

3. यहां आपको चैट्स सेक्शन मिलेगा, उस पर टैप करिए।

4. Voice Message Transcripts पर टैप करके ऑन कर दीजिए।

5. भाषा का चयन करें।

6. अब जब भी वॉइस नोट आएगा, तो उसके नीचे Transcribe बटन मिलेगा, जिस पर प्रेस करके आप वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं।

iPhone की बात करें, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करें। प्रोफाइल आइकन पर टैप करके सेटिंग में जाएं। यहां आपको चैट्स सेक्शन पर टैप कीजिए। फिर Voice Message Transcripts फीचर को ऑन कर दें। इसके बाद Transcribe बटन पर क्लिक करके वॉइस नोट को टेक्स्ट में पढ़ा जा सकेगा।

कब लॉन्च हुआ यह Feature ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर को साल 2024 में सबसे पहले ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया।

FAQs

1. WhatsApp का यूजरबेस कितना है ?

Ans. रिपोर्ट्स की मानें, तो व्हाट्सएप का यूजरबेस इस समय 3.3 अरब है।

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2. WhatsApp वॉइस नोट फीचर को कब रोलआउट किया गया ?

Ans. इस फीचर को साल 2013 में लाया गया।