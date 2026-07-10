WhatsApp Username: Meta ने सरकार के नोटिस का दिया जवाब, जल्द आ सकता है फैसला

WhatsApp ने जून के अंत में Username फीचर को लॉन्च किया था, जिसके जरिए नंबर की बजाय नाम से प्लेटफॉर्म पर चैट की जा सकती है। हालांकि, ऑनलाइन स्कैम के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस नए फीचर को लेकर चिंता जताई और पिछले हफ्ते पेरेंट कंपनी मेटा (Meta) को नोटिस भेजा गया, जिसका जवाब आ गया है। और पढें: दोस्त का जन्मदिन भूलने नहीं देगा WhatsApp, ला रहा खास Birthday Notification फीचर!

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्हाट्सएप के लेटेस्ट फीचर यूजरनेम को लेकर कहा कि यह टूल लोगों को ठगने के लिए स्कैमर्स का नया हथियार बन सकता है। इसके माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। इससे इस तरह के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए मेटा को नोटिस भेजा गया। और पढें: WhatsApp Boss Scam: स्कैमर्स के निशाने पर हैं नौकरीपेशा लोग, .ZIP files भूलकर भी न करें डाउनलोड

नोटिस में क्या कहा ?

मेटा को भेजे गए नोटिस में बताने को कहा कि व्हाट्सएप नए फीचर के लिए आईटी एक्ट और नियम को ध्यान में रखकर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। साथ ही, यह भी याद दिलाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते नियमों अंदेखा न करना उनकी जिम्मेदारी है। और पढें: WhatsApp Username बनाते समय इन बातों का नहीं रखा ध्यान, बाद में पड़ेगा पछताना

फीचर पर लगी रोक

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मेटा की तरफ से गुरुवार को जवाब दिया गया। इसकी अब जांच की जा रही है। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक नए फीचर पर रोक लगी रहेगी। आपको बता दें कि इस फीचर को यूजर्स की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए लाया गया था। इससे बिना नंबर के चैट की जा सकती थी, लेकिन डिजिटल फ्रॉड बढ़ने के डर से इस पर एक्शन लिया गया।

अधिकारियों के साथ हुई बैठक

आईटी मंत्रालय ने नोटिस भेजने के बाद मेटा के अधिकारियों को इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया। यह बैठक शुक्रवार को की गई, जिसमें मेटा के अधिकारियों ने अपने फीचर को लेकर अपनी बात रखी। फिलहाल इस मसले पर बात चल रही है। इससे जुड़ा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है।

Add Techlusive as a Preferred Source

टेलीग्राम और सिग्नल को भेजा गया नोटिस

व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक दोनों प्लेटफॉर्म की ओर से जवाब नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों की ओर से जवाब दिया जा सकता है।