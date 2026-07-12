EPFO 2.01: लाइव हुआ नाया पोर्टल, अब PF निकालना और क्लेम करना होगा आसान, जानिए क्या-क्या बदला

EPFO 2.01 के जरिए पीएफ अकाउंट, क्लेम, ट्रांसफर और पेंशन जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। EPFO के मुताबिक,, इसका इस्तेमाल Financial Year 2025-26 के लिए EPF पर मिलने वाले 8.25 प्रतिशत ब्याज को खातों में जमा करने के लिए भी किया जाएगा। बता दें करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये का ब्याज 34 करोड़ से ज्यादा खातों में आने वाले दिनों में भेजा जाएगा। फील्ड लेवल जांच पूरी होने के बाद 15 जुलाई तक पासबुक में इसकी एंट्री दिखाई देगी।

ईपीएफओ 2.01 का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा

अब पूरे देश के EPF रिकॉर्ड एक ही राष्ट्रीय डेटाबेस में रखे जाएंगे। पहले हर क्षेत्रीय EPFO कार्यालय का अलग-अलग डेटाबेस होता था। जिससे रिकॉर्ड ट्रांसफर करने और कई सेवाओं का यूज करने में समय लगता था। अब 120 से ज्यादा पुराने डेटाबेस को मिलाकर एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें करीब 34 करोड़ सदस्य खातों को जोड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बेंगलुरु में नौकरी की और बाद में गुरुग्राम चला गया, तो अब उसे अपने पुराने रिकॉर्ड के लिए बेंगलुरु के EPFO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वह अपने राज्य के किसी भी ऑथराइज्ड EPFO ऑफिस से सेवाएं ले सकेगा।

नए पोर्टल में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

पहले पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, सदस्यता की जानकारी, पेंशन से जुड़ी डिटेल और बाकी जरूरी रिकॉर्ड की जानकारी देखने के लिए अलग-अलग सेक्शन या डैशबोर्ड में जाना पड़ता था। वहीं अब ईपीएफओ 2.01 में एक नया यूनिफाइड मेंबर पोर्टल भी दिया गया है। जिसकी मदद से ये सब सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी।

नौकरी बदलने वालों के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर आपका UAN आधार से लिंक है, तो नई नौकरी में आपका PF अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा और पूरी सर्विस हिस्ट्री भी अपने आप नए रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी।

नए सिस्टम में क्लेम प्रोसेस आसान होगा

नया EPFO सिस्टम क्लेम जमा होने से पहले ही जरूरी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

अगर किसी दस्तावेज में कमी होगी या जानकारी अधूरी होगी, तो इसकी सूचना SMS या EPFO पोर्टल के जरिए पहले ही मिल जाएगी।

नया सिस्टम यह भी बताएगा कि अलग-अलग कैटेगरी में आप अधिकतम कितना पैसा निकाल सकते हैं।

पूरी KYC और सभी शर्तें पूरी करने वाले सदस्यों के 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम अब ऑटो-सेटलमेंट के जरिए जल्दी निपटाए जाएंगे।

अब EPS पेंशनधारक देश के किसी भी EPFO कार्यालय में जाकर पेंशन से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

Centralised Pension Payment System (CPPS) के जरिए पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक खाते में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

EPFO 2.01 के सभी फीचर कब तक शुरू होंगे

हालांकि EPFO 2.01 अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल वेबसाइट पर कुछ ही फीचर उपलब्ध हैं और बाकी सुविधाएं धीरे-धीरे आएंगी। इसके अलावा, अगले वित्त वर्ष से ब्याज जमा करने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड बनाने की योजना है। भविष्य में UPI के जरिए PF निकालने की सुविधा भी शुरू की जाएगी। फिलहाल ईपीएफओ ने सभी फीचर शुरू होने की कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन मानना है कि इस महीने के अंत तक नई सुविधाएं शुरू हो सकती हैं।