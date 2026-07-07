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Aadhaar Card में घर बैठे अपडेट करें Email ID, वो भी बिल्कुल मुफ्त, जानें कैसे

Aadhaar App लॉन्च के बाद यूजर्स कई सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। हाल ही में ईमेल आईडी अपडेट की प्रक्रिया को लाइव किया गया है। यहां जानें प्रोसेस।

Published By: Manisha | Published: Jul 07, 2026, 03:42 PM (IST)

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Aadhaar Card Email Id: हाल ही में UIDAI ने अपने आधार कार्ड के साथ Email Id को अपडेट करने की प्रक्रिया को मुफ्त करने का ऐलान किया था। हालांकि, यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसका फायदा सिर्फ ऑनलाइन ही प्राप्त होगा। अगर आप ईमेल आईडी को अपडेट कराने के लिए आधार सेवा केंद्र जाते हैं, तो वहां आपसे ईमेल अपडेट करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ समय पहले ही नया आधार ऐप लाइव हुआ है, जिसके जरिए यूजर्स को आधार से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। news और पढें: SIR 2026: साल 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे फोन पर ऐसे ढूंढे, बहुत आसान है तरीका

Aadhaar ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Email ID अपडेट करने की जानकारी दी थी। अब यूजर्स सीधे आधार ऐप के जरिए अपने आधार कार्ड में अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे कि हमने बताया यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक उपलब्ध होगा। यानी इस ऑफर का फायदा 6 महीनों के लिए ही उपलब्ध है। इसके अलावा, यह ऑफर सिर्फ ऐप के जरिए ही प्राप्त होगा। news और पढें: Instagram पर अपनी Reels वायरल करनी है? अपनाएं ये 7 आसान तरीके

48 घंटों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उठाया फायदा

जैसे ही इस ऑफर का ऐलान किया गया… उसके 48 घंटों के अंदर-अंदर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आधार के साथ अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर दी। अगर आप भी अपने आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने चाहते हैं, तो यहां जान लें इसका आसान प्रोसेस।

घर बैठे Aadhaar App के जरिए ऐसे अपडेट करें अपनी Email ID

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में नई आधार ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें।

2. इसके बाद ऐप में लॉग-इन करें।

3. आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन के कैमरे के साथ आना होगा।

4. अब आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाकर अपडेट आधार पर टैप करना होगा।

5. इसके बाद सर्विस पर क्लिक करें।

6. यहां आपको ईमेल आईडी अपडेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।

6. इसके बाद आपको अपनी लेटेस्ट ईमेल आईडी अपडेट करनी होगी।

7. नई आईडी डालने के बाद अब सबमिट कर दें। इस तरह आप आधार के साथ अपनी नई ईमेल आईडी को जोड़ सकेंगे। यह प्रोसेस बेहद ही सरल है।