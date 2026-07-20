Aadhaar App: 1 स्मार्टफोन में पूरे परिवार के आधार कार्ड को कर सकते हैं ADD, जानें प्रोसेस

WhatsApp पर .exe और .dll फाइल्स को भूलकर भी न करें इंस्टॉल

WhatsApp पर एक नया स्कैम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस स्कैम के तहत आपको View Details के साथ .exe या फिर .dll files रिसीव होंगी और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, वैसे ही आपका अकाउंट हैक हो जाता है।