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Aadhaar App: 1 स्मार्टफोन में पूरे परिवार के आधार कार्ड को कर सकते हैं ADD, जानें प्रोसेस

How to add multiple Aadhaar profile in one Aadhaar app know full process step by step: 1 आधार ऐप में जोड़ सकेंगे परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। जानें कैसे।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jul 20, 2026, 08:18 PM (IST)

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Aadhaar App

क्या आप जानते हैं आप अपने नए Aadhaar App में अपने साथ-साथ अपने परिवार के 5 लोगों के आधार कार्ड को भी एड कर सकते हैं।

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Multiple Profiles

जी हां, नए आधार ऐप में मल्टीपल आधार प्रोफाइल एड करने की सुविधा मिलती है। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो सबसे 1 फोन में सभी के आधार कार्ड को एड कर सकते हैं। आइए जानते हैं आसान प्रोसेस।

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पहला स्टेप

सबसे पहले फोन में नया Aadhaar App डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। इसके बाद अपनी डिटेल्स डालकर ऐप को लॉग-इन कर लें।

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दूसरा स्टेप

अब आपको Profile वाले सेक्शन में जाना होगा।

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तीसरा स्टेप

यहां आपको Add Profile का ऑप्शन दिखेगा। यहां आपको अपने परिवार के अन्य सदस्य का 12 डिजिट वाला आधार नंबर एड करना होगा।

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चौथा स्टेप

इसके अलावा, आप उनके आधार कार्ड पर मौजूद QR Code को स्कैन करके भी डिटेल्स एड कर सकते हैं।

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पांचवा स्टेप

जिस भी आधार कार्ड को आप अपने ऐप में एड कर रहे हैं, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP रिसीव होगा। आपको वो ओटीपी ऐप में डालकर प्रोसेस को पूरा करना होगा।

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Face Authentication

OTP के अलावा, आप Face Authentication फीचर के जरिए भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।