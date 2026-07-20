Aadhaar App: 1 स्मार्टफोन में पूरे परिवार के आधार कार्ड को कर सकते हैं ADD, जानें प्रोसेस

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jul 20, 2026, 08:18 PM (IST)
क्या आप जानते हैं आप अपने नए Aadhaar App में अपने साथ-साथ अपने परिवार के 5 लोगों के आधार कार्ड को भी एड कर सकते हैं।
जी हां, नए आधार ऐप में मल्टीपल आधार प्रोफाइल एड करने की सुविधा मिलती है। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो सबसे 1 फोन में सभी के आधार कार्ड को एड कर सकते हैं। आइए जानते हैं आसान प्रोसेस।
सबसे पहले फोन में नया Aadhaar App डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। इसके बाद अपनी डिटेल्स डालकर ऐप को लॉग-इन कर लें।
अब आपको Profile वाले सेक्शन में जाना होगा।
यहां आपको Add Profile का ऑप्शन दिखेगा। यहां आपको अपने परिवार के अन्य सदस्य का 12 डिजिट वाला आधार नंबर एड करना होगा।
इसके अलावा, आप उनके आधार कार्ड पर मौजूद QR Code को स्कैन करके भी डिटेल्स एड कर सकते हैं।
जिस भी आधार कार्ड को आप अपने ऐप में एड कर रहे हैं, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP रिसीव होगा। आपको वो ओटीपी ऐप में डालकर प्रोसेस को पूरा करना होगा।
OTP के अलावा, आप Face Authentication फीचर के जरिए भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
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