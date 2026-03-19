BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कंपनी अपने किफायती प्लान्स के लिए जानी जाती है। अगर आपने भी महंगे रिचार्ज प्लान से राहत पाने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी में स्विच किया है, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। बीएसएनएल कनेक्शन लेने के बाद सबसे बड़ी मुसिबत BSNL सिम को एक्टिवेट करना होता है। BSNLने SIM एक्टिवेशन की प्रक्रिया अब आसान बना दी है। आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी 4जी बीएसएनएल सिम को एक्टिवेट कर सकेंगे। और पढें: 1 अप्रैल से FASTag Annual Pass होगा महंगा, जानिए नई कीमत और कैसे खरीदें ऑनलाइन

BSNL सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जो कि अपने यूजर्स के लिए सस्ते प्लान लेकर आती है। ये कंपनी Airtel, Jio और Vodafone Idea कंपनी की तुलना में कई शानदार प्लान्स लाती है, जो कि कम दाम में शानदार बेनेफिट्स वाले प्लान्स लेकर आती है। और पढें: PhonePe का सीक्रेट फीचर, बताएगा आपकी गाड़ी पर चालान है या नहीं, ऐसे करें भुगतान

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1. सबसे पहले फोन में BSNL सिम डालें और सिम डालने के बाद फोन रीसेट कर दें।

2. फोन ऑन होने के बाद सिग्नल का इंतजार करें।

3. सिग्नल आने के बाद फोन डायर ओपन करें और 1507 नंबर पर फोन करें।

4. अब आपको यहां से टेली-वेरिफिकेशन करके KYC कराना होगा।

5. इस प्रक्रिया में आपका नाम, एड्रेस व आईडी से जुड़ी डिटेल्स ली जाएंगी।

6. अब बाकी के निर्देशों को पालन करें।

7. जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपके फोन में BSNL का सिम एक्टिव हो जाएगा।

एक्टिवेशन के बाद:

सिम एक्टिव होने के बाद आपको इंटरनेट सेटिंग्स (APN) SMS के जरिए प्राप्त होंगी।

इसके बाद उन्हें सेव कर लें। इसके बाद आपके फोन में इंटरनेट सही से काम करेगा।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

BSNL की फुल फॉर्म क्या है?

BSNL की फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड है।

BSNL कंपनी 5G सर्विस कब आएगी?

BSNL अपनी 4G सर्विस शुरू कर चुका है, जिसे जल्द ही 5G में बदला जाने वाला है।

BSNL 4G सिम कैसे करें एक्टिवेट

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बीएसएनएल सिम एक्टिवेट करने के लिए आपको 1507 नंबर पर कॉल करना होगा।