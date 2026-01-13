Happy Lohri 2026: खास अंदाज में करना है लोहड़ी Wish, ऐसे भेजें स्पेशल WhatsApp Sticker

Happy Lohri 2026: आज लोहड़ी का त्यौहार है। इस खास पर्व पर शाम को आग जलाकर पूजा की जाती है और नाच-गाकर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को खास अंदाज में लोहड़ी विश करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के स्टिकर आपके लिए हैं। आप इन खास स्टिकर से हैप्पी लोहड़ी विश कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाट्सएप स्टिकर डाउनलोड करने और भेजना का तरीका… और पढें: WhatsApp प्रोफाइल में लगा पाएंगे अपने पसंद की बैकग्राउंड इमेज, आ रहा खास फीचर

कैसे भेजें व्हाट्सएप पर लोहरी स्टिकर ? (How to send Lohri Stickers on WhatsApp)

अपने एंड्रॉइड या आईफोन में व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लीजिए।

ऐप ओपन कर लीजिए। मैसेजिंग ऐप में उस चैट को ओपन करें, जिसे आप लोहरी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं।

मैसेज बॉक्स के बगल में बने स्टिकर बटन पर टैप कीजिए।

फिर ‘+’ आइकन दबा दीजिए।

अब स्क्रीन पर तीन ऑप्शन ALL Stickers, My Stickers और Discovers Stickers Apps दिखाई देंगे, जिनमें से आपको तीसरा विकल्प चुनना है।

यहां आप लोहड़ी स्टिकर लिखकर सर्च करिए।

अब आपको कई सारे स्टिकर मिलेंगे।

इनमें से अपनी पसंद के स्टिकर पैक को डाउनलोड कर लीजिए।

फिर ‘Add to WhatsApp’ पर क्लिक करिए।

इसके बाद स्टिकर पैक आपके व्हाट्सएप स्टिकर सेक्शन में जुड़ जाएगा।

यहां से आप स्टिकर भेजकर लोहड़ी विश कर सकते हैं।

Gif

Gif

व्हाट्सएप में स्टिकर के अलावा एनिमेटेड Gif मिलती हैं। इनका उपयोग करके भी लोहड़ी की शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। इसके लिए मैसेज बॉक्स में जाकर स्टिकर बटन पर टैप कीजिए। फिर सर्च आइकन पर क्लिक करके लोहड़ी सर्च करें। अब आपको कई जीआईएफ दिखाई देंगी। इसके बाद अपनी पसंद की जीआईएफ पर टैप करके उसे सेंड कर दें।

WhatsApp Status

WhatsApp Status

अगर आपके पास सभी को अलग-अलग लोहड़ी विश करने का समय नहीं है, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस (WhatsApp Status) का सहारा ले सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से आप सभी को एक साथ विश कर सकते हैं। इसके लिए आप फोटो या फिर वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Trending Now

व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए आप सबसे पहले लोहड़ी की फोटो या वीडियो चुनें। फिर व्हटा्सएप ओपन करके स्टेटस सेक्शन में जाएं। यहां उस फोटो या वीडियो को पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद वो फोटो और वीडियो स्टेटस के रूप में लग जाएगी।