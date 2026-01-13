Happy Lohri 2026: खास अंदाज में करना है लोहड़ी Wish, ऐसे भेजें स्पेशल WhatsApp Sticker

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 13, 2026, 09:14 AM (IST)
Happy Lohri 2026: आज लोहड़ी का त्यौहार है। इस खास पर्व पर शाम को आग जलाकर पूजा की जाती है और नाच-गाकर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को खास अंदाज में लोहड़ी विश करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के स्टिकर आपके लिए हैं। आप इन खास स्टिकर से हैप्पी लोहड़ी विश कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाट्सएप स्टिकर डाउनलोड करने और भेजना का तरीका… और पढें: WhatsApp प्रोफाइल में लगा पाएंगे अपने पसंद की बैकग्राउंड इमेज, आ रहा खास फीचर
व्हाट्सएप में स्टिकर के अलावा एनिमेटेड Gif मिलती हैं। इनका उपयोग करके भी लोहड़ी की शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। इसके लिए मैसेज बॉक्स में जाकर स्टिकर बटन पर टैप कीजिए। फिर सर्च आइकन पर क्लिक करके लोहड़ी सर्च करें। अब आपको कई जीआईएफ दिखाई देंगी। इसके बाद अपनी पसंद की जीआईएफ पर टैप करके उसे सेंड कर दें। और पढें: WhatsApp में एक साथ आए तीन शानदार फीचर, ग्रुप चैट करने में आएगा बहुत मजा
अगर आपके पास सभी को अलग-अलग लोहड़ी विश करने का समय नहीं है, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस (WhatsApp Status) का सहारा ले सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से आप सभी को एक साथ विश कर सकते हैं। इसके लिए आप फोटो या फिर वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पढें: WhatsApp Group में नए मेंबर भी पढ़ पाएंगे पुरानी चैट! आ रहा काम का फीचर
व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए आप सबसे पहले लोहड़ी की फोटो या वीडियो चुनें। फिर व्हटा्सएप ओपन करके स्टेटस सेक्शन में जाएं। यहां उस फोटो या वीडियो को पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद वो फोटो और वीडियो स्टेटस के रूप में लग जाएगी।
