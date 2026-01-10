WhatsApp प्रोफाइल में लगा पाएंगे अपने पसंद की बैकग्राउंड इमेज, आ रहा खास फीचर

और पढें: WhatsApp में एक साथ आए तीन शानदार फीचर, ग्रुप चैट करने में आएगा बहुत मजा

WhatsApp ने कुछ दिन पहले Android यूजर्स के लिए कवर फोटो (Cover Photo) फीचर की टेस्टिंग शुरू की थी। यह फीचर Facebook में मिलने वाले बैकग्राउंड इमेज के जैसा है। इसके जरिए प्रोफाइल फोटो के बैकग्राउंड में अपनी पसंद की फोटो लगाई जा सकती है। इससे प्रोफाइल को आकर्षक बनाया जा सकता है। अब खबर है कि कंपनी इस अपकमिंग फीचर को iPhone में जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसका पता iOS 26.1.10.71 बीटा अपडेट से चला है।

Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, एप स्टोर पर उपलब्ध iOS 26.1.10.71 बीटा अपडेट से कवर फोटो का पता चला है। इसके माध्यम से प्रोफाइल फोटो के बैकग्राउंड में फोटो लगाई जा सकती है। इस पर काम शुरू हो गया है। इसे जल्द टेस्टिंग के लिए बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा।

📝 WhatsApp beta for iOS 26.1.10.71: what’s new? WhatsApp is working on a feature that introduces cover photos for personal profiles, and it will be available in a future update!https://t.co/3Hpf2fyAWC pic.twitter.com/7unPc2UTWQ — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 10, 2026

ट्वीट में लगे स्क्रीनशॉट को देखने से पता चला है कि व्हाट्सएप अपने प्रोफाइल सेक्शन में नया विकल्प जोड़ने वाला है, जिससे कवर फोटो लगाई जा सकेगी। यह फोटो टॉप पर नजर आएगी और प्रोफाइल की जानकारी उसके नीचे दिखने को मिलेंगी। इसका लेआउट बिजनेस प्रोफाइल के समान है। आपको बता दें कि यह फंक्शन बिजनेस यूजर्स को मिलता है। इसके माध्यम से वे अपने ब्रांड की इमेज को कवर फोटो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अब यह फीचर जल्द पर्सनल अकाउंट होल्डर्स को भी मिलने वाला है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि यूजर्स अपनी फोटो लाइब्रेरी से अपनी पसंद की इमेज को चुनकर कवर फोटो के तौर पर लगा सकेंगे और उन्हें उस इमेज को बदलने व हटाने की सुविधा भी मिलेगी। माना जा रहा है इस सुविधा के प्रोफाइल और निखर जाएगी।

जल्द होगा रोलआउट

व्हाट्सएप का कवर फोटो फीचर अभी डेवलपमेंट जोन है। इसकी टेस्टिंग अभी बाकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फीचर को फरवरी के मध्य या फिर मार्च की शुरुआत में सभी स्टेबल यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है।

हाल ही में लॉन्च हुए ये फीचर्स

अंत में बताते चलें कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में तीन फीचर टेक्स्ट स्टिकर, इवेंट रिमाइंडर और मेंबर टैग को ग्रुप चैट्स के लिए रोलआउट किया था। इन तीनों में सबसे पहले टेक्स्ट स्टिकर की बात करें, तो इस सुविधा से किसी भी टेक्स्ट को स्टिकर में बदला जा सकता है। इसके जरिए ग्रुप में आए किसी भी मैसेज पर अपना रिएक्शन दिया जा सकता है।

इवेंट रिमाइंडर बेहद खास टूल है। इस सुविधा से आप ग्रुप में जरूरी इवेंट या फिर मीटिंग के लिए रिमाइंडर लगा सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि तय समय पर सभी को मीटिंग या इवेंट से जुड़ा रिमाइंडर मिल जाएगा और आपको अलग से मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, मेंबर टैग की मदद से ग्रुप के किसी भी यूजर को टैग किया जा सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि उस ही यूजर के बारे में बात की जा रही है।