The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) जल्द ही नया QR code बेस्ड टिकट सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी हाल ही में हमने आपको दी थी। अब फाइनली यह सुविधा दिल्ली में शुरू हो चुकी है। डीएमआरसी ने इस नए टिकट सिस्टम के लिए ‘DMRC TRAVEL’ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए मेट्रो यात्री घर बैठे मेट्रो टिकट बुक करके हैसल-फ्री सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें स्टेशन जाकर टोकन खरीदने व मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा।

DMRC ने ‘DMRC TRAVEL’ ऐप फिलहाल Android यूजर्स के लिए लॉन्च किया है। हालांकि, जल्द ही इसे iOS यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जाने वाला है। खासियतों की बात करें, तो इस ऐप की मदद से यात्री सीधे अपने स्मार्टफोन के जरिए मेट्रो टिकट खरीद सकेंगे। पेमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद आपके फोन पर QR code बेस्ड टिकट आ जाएगी। आपको यह क्यूआर कोड मेट्रो स्टेशन के एंट्री व एग्जिट गेट पर स्कैन करना होगा।

DMRC launched a dedicated mobile app for its passengers with the name ‘DMRC TRAVEL’ for generating convenient and hassle-free mobile QR tickets for travelling across its network. The app was formally launched today by Dr. Vikas Kumar, MD/DMRC in the presence of senior officials. pic.twitter.com/ijxjaxVbn1

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) June 30, 2023