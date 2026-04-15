Portable Mini AC under Rs 1000: AC-कूलर के साथ-साथ मार्केट में पोर्टेबल मिनी एसी की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। यह पोर्टेबल मिनी एसी साइज में बहुद छोटे होते हैं, जिन्हें आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यह एसी आप किचन या फिर घर के किसी भी कोन पर लगाकर ठंडक पा सकते हैं। इन मिनी एसी में पानी डालने का एक सेक्शन दिया होता है, जहां बर्फ डालकर आप बेहद ठंडी हवा ले सकते हैं। यहां देखें अमेजन पर 1000 से कम में मिलने वाले मिनी एसी डील। और पढें: Amazon ने Globalstar को खरीदने का किया ऐलान, सैटेलाइट नेटवर्क होगा और मजबूत

Drumstone Portable Mini Air Conditioner

Drumstone Portable Mini Air Conditioner को Amazon से 989 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर अमेजन पे पर 29 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। यह एक मिस्ट कूलिंग फैन होता है, जो कि ठंडी हवा के साथ नमी भी देता है। और पढें: OnePlus Nord 6 यहां हुआ 3000 रुपये सस्ता, कम दाम में मिलेगी 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स

TEKCOOL Mini Cooler for Room Cooling AC Portable

TEKCOOL Mini Cooler for Room Cooling AC Portable को 699 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह पोर्टेबल मिनी एसी 7 LED लाइट के साथ आता है। इसमें 3 स्पीड ऑप्शन मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें 3 स्प्रे मोड्स मिलते हैं।

QQKO Floor Crevice Nail Drill MÍNi CóÓler for Room Cooling MiNi Cooler AiR Cooler Portable AiR CoNdItIoNer

QQKO Floor Crevice Nail Drill MÍNi CóÓler for Room Cooling MiNi Cooler AiR Cooler Portable AiR CoNdItIoNer को 499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह भी एक मिस्ट कूलिंग फैन है, जो कि 3 स्पीड कंट्रोल के साथ आता है।

Mabron Portable Air Cooler

Mabron Portable Air Cooler को 989 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें कंपनी ने 60 डिग्री एडजस्टेबल डिजाइन दिया है। साथ ही यह 3 इन 1 पर्सनल कूलिंग सॉल्यूशन के साथ आता है।

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TRIDEO Rechargeable Fan Portable AC

TRIDEO Rechargeable Fan Portable AC को 999 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इसमें 1000W पावर सपोर्ट मिलता है। इस एसी में भी आपको पानी भरने का ऑप्शन मिलता है।