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33,000 रुपये से कम में मिल रहे टॉप-5 शानदार Window AC, चिलचिलाती गर्मी में मिलेगी जबरदस्त Cooling

Top 5 Window AC under 33000 on Amazon to beat burning heat see full list: विंडो एसी को अभी अमेजन से खरीदने का अच्छा मौका है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: May 01, 2026, 11:55 AM (IST)

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गर्मी का मौसम

गर्मी का सीजन आ चुका है। सुबह से तेज धूप होने लगी है, जिससे दोपहर आते-आते तापमान बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से लोगों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है।

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AC का इस्तेमाल

बढ़ती गर्मी के कारण घरों में AC का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है।

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33 हजार से कम के AC

आप एसी खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट ज्यादा नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको अगली स्लाइड 33 हजार से कम में आने वाले 5 विंडो एसी के बारे में बताएंगे, जो आपके कमरे को जल्दी ठंड़ा कर देंगे, जिन्हें Amazon से खरीदा जा सकता है।

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Blue Star Window AC

ब्लूस्टार के इस विंडो एसी को छोटे रूम के लिए डिजाइन किया गया है। यह 52 डिग्री तापमान में भी कूलिंग कर सकता है। इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ड्राइ मोड दिया गया है। इसके साथ स्लीप मोड भी मिलता है। इसकी कीमत 26,999 रुपये है।

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Voltas Window AC

वोल्टास का विंडो एसी 1 टन का है। इसका उपयोग छोटे रूम में किया जा सकता है। इसमें एंटी-डस्ट फिल्टर, 2-वे एयर स्विंग, रीस्टार्ट और स्लीप मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 28,990 रुपये है।

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Whirlpool Magicool Window AC

Whirlpool का विंडो एसी 6 सेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें अल्ट्रा-चिल कूलिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यह 55 डिग्री टेम्परेचर तक में कूलिंग कर सकता है। इसके कंप्रेसर पर 5 साल की वारंटी दी जा रही है। इसे 31,500 रुपये में घर लाया जा सकता है।

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Panasonic 1.5 Ton 3 Star Window AC

Panasonic के 1.5 टन वाले एसी को 3 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कि यह बिजली की बचत करता है। इसमें PM0.1 फिल्टर और इको मोड दिया गया है। इसमें कॉपर का उपयोग किया गया है। इसकी कीमत 32,490 रुपये है।

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Hitachi WINDOW AC

Hitachi के विंडो एसी को अमेजन इंडिया से 32,950 रुपये में घर लाया जा सकता है। इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके साथ एसी में कूल, ऑटो, फैन और ड्राई जैसे कई मोड दिए गए हैं। इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है।