33,000 रुपये से कम में मिल रहे टॉप-5 शानदार Window AC, चिलचिलाती गर्मी में मिलेगी जबरदस्त Cooling

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 01, 2026, 11:55 AM (IST)
गर्मी का सीजन आ चुका है। सुबह से तेज धूप होने लगी है, जिससे दोपहर आते-आते तापमान बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से लोगों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है।
बढ़ती गर्मी के कारण घरों में AC का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है।
आप एसी खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट ज्यादा नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको अगली स्लाइड 33 हजार से कम में आने वाले 5 विंडो एसी के बारे में बताएंगे, जो आपके कमरे को जल्दी ठंड़ा कर देंगे, जिन्हें Amazon से खरीदा जा सकता है।
ब्लूस्टार के इस विंडो एसी को छोटे रूम के लिए डिजाइन किया गया है। यह 52 डिग्री तापमान में भी कूलिंग कर सकता है। इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ड्राइ मोड दिया गया है। इसके साथ स्लीप मोड भी मिलता है। इसकी कीमत 26,999 रुपये है।
वोल्टास का विंडो एसी 1 टन का है। इसका उपयोग छोटे रूम में किया जा सकता है। इसमें एंटी-डस्ट फिल्टर, 2-वे एयर स्विंग, रीस्टार्ट और स्लीप मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 28,990 रुपये है।
Whirlpool का विंडो एसी 6 सेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें अल्ट्रा-चिल कूलिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यह 55 डिग्री टेम्परेचर तक में कूलिंग कर सकता है। इसके कंप्रेसर पर 5 साल की वारंटी दी जा रही है। इसे 31,500 रुपये में घर लाया जा सकता है।
Panasonic के 1.5 टन वाले एसी को 3 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कि यह बिजली की बचत करता है। इसमें PM0.1 फिल्टर और इको मोड दिया गया है। इसमें कॉपर का उपयोग किया गया है। इसकी कीमत 32,490 रुपये है।
Hitachi के विंडो एसी को अमेजन इंडिया से 32,950 रुपये में घर लाया जा सकता है। इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके साथ एसी में कूल, ऑटो, फैन और ड्राई जैसे कई मोड दिए गए हैं। इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है।
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