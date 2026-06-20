स्मार्टवॉच खरीदने से पहले ध्यान में रखें ये 5 बातें, नहीं होगा बाद में पछतावा

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 20, 2026, 03:03 PM (IST)
स्मार्टवॉच (Smartwatch) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस में से एक है। इस वॉच के जरिए हम हार्ट-रेट, ब्लड ऑक्सीजन और स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हैं। यह हमें मूवमेंट बनाए रखने के लिए रिमाइंडर भी देती है। इसके साथ फिटनेस मोड्स भी मिलते हैं। इसलिए स्मार्टवॉच खरीदते समय सही कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे सही वॉच सिलेक्ट करने में आसानी होती है और पैसा बर्बाद नहीं होता है। हम आपको इस गाइड में उन ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से आप अपने लिए बेहतर और वैल्यू-फॉर-मनी वॉच चुन सकते हैं। और पढें: Smartwatch के नीचे आखिर क्यों जलती है हरी लाइट? जानिए इसके पीछे की खास टेक्नोलॉजी
बाजार में अलग-अलग प्राइस रेंज की स्मार्टवॉच मौजूद हैं। इस वजह से वॉच खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अपनी जरूरतों को समझें और फिर उसी के हिसाब से फीचर्स को चुनें। अगर आपको केवल बेसिक हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग चाहिए, तो कम कीमत में भी अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। वहीं, एडवांस फीचर्स चाहने वालों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी स्मार्टवॉच खरीदें जो आपके बजट और जरूरत, दोनों के अनुसार हो। और पढें: Mothers Day Gift Idea: मां की फिटनेस और हेल्थ का ख्याल रखेंगी ये Smartwatches, कीमत 5000 रुपये से कम
खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि स्मार्टवॉच आपके फोन के साथ काम करती है या नहीं। कई वॉच ऐसी होती हैं, जो स्मार्टफोन के साथ सिंक नहीं होती हैं। अगर दोनों डिवाइस एक-दूसरे को सही तरह सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन, कॉलिंग या हेल्थ ट्रैकिंग जैसे कई फीचर्स का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए खरीदने से पहले Android या iOS सपोर्ट की जानकारी जरूर चेक करें।
स्मार्टवॉच खरीदने से पहले उसकी बैटरी लाइफ को जरूर चेक करें। कुछ कुछ प्रीमियम स्मार्टवॉच को हर दिन चार्ज करना पड़ता है, जबकि कुछ मॉडल एक हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय तक चल सकते हैं। इसलिए हमारी राय है कि ऐसी वॉच चुनें, जिसकी बैटरी लंबी चलें।
अधिकतर यूजर्स स्मार्टवॉच फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के लिए खरीदते हैं। इसलिए केवल विज्ञापनों पर भरोसा न करें, बल्कि यह जरूर चेक करें कि वॉच में हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंट और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं या नहीं। साथ ही यह भी देखें कि उसमें कितने वर्कआउट या स्पोर्ट्स मोड हैं। इससे आप अपनी सेहत और फिटनेस का बेहतर ख्याल रख पाएंगे।
आम वॉच की तरह स्मार्टवॉच का खूब इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डेली वेयर के लिए वॉच देख रहे हैं, तो ऐसी स्मार्टवॉच चुनें, जिसकी बॉडी मजबूत हो और लुक अच्छा हो। बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस के लिए AMOLED डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच को प्राथमिकता दें। इससे आपको स्क्रीन पर समय क्लियर दिखाई देगा।
अगर आप बार-बार स्क्रीन ऑन नहीं करना चाहते, तो Always-On Display फीचर आपके काम आ सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वॉच में मजबूत ग्लास लगा हो, ताकि रोजाना इस्तेमाल के दौरान स्क्रीन आसानी से खराब न हो।
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