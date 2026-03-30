Laptop चार्ज करते समय ये 5 गलतियां तुरंत कर दें बंद, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान!

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 30, 2026, 10:47 AM (IST)
लैपटॉप चार्ज करना एक आसान काम लगता है, लेकिन इसमें की गई छोटी-छोटी गलतियां आपके डिवाइस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई लोग बिना सोचे-समझे गलत चार्जर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप को गलत जगह पर रख देते हैं या चार्जिंग के दौरान हैवी यूज करते रहते हैं। इन आदतों की वजह से बैटरी जल्दी खराब हो सकती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है और ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सही तरीके से चार्जिंग करें और इन आम गलतियों से बचें, ताकि आपका लैपटॉप लंबे समय तक सुरक्षित और सही चले। आइए जानते हैं… और पढें: Laptop चार्ज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो होगा बहुत नुकसान
अगर आप लैपटॉप को बेड, तकिया या सोफे पर रखकर चार्ज करते हैं, तो उसके वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। इससे अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और मदरबोर्ड जैसे जरूरी पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। हमेशा लैपटॉप को किसी हार्ड और फ्लैट सतह पर रखें। और पढें: भारी बारिश में लैपटॉप भीगने का सता रहा डर, अभी अपनाएं काम के सेफ्टी टिप्स
आजकल के नए लैपटॉप में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन होता है लेकिन रोज-रोज पूरी रात चार्ज करना बैटरी की हेल्थ को धीरे-धीरे खराब कर देता है। बेहतर है कि बैटरी 80–90% होने पर चार्जर हटा दें, इससे बैटरी ज्यादा समय तक चलेगी।
अगर आपका लैपटॉप चार्ज करते समय ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसे हल्के में न लें, ज्यादा गर्मी से बैटरी और अंदर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ऐसे में लैपटॉप को ठंडी जगह पर रखें और जरूरत हो तो कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें।
लोकल या सस्ते चार्जर, सही वोल्टेज और करंट नहीं देते, जिससे बैटरी खराब हो सकती है या शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। हमेशा ओरिजिनल या सर्टिफाइड चार्जर का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका लैपटॉप सुरक्षित रहे।
जब आप लैपटॉप चार्ज करते हुए गेम खेलते हैं या वीडियो एडिट करते हैं, तो प्रोसेसर और बैटरी दोनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे लैपटॉप बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जो उसकी लाइफ को कम कर सकता है। इसलिए चार्जिंग के दौरान नॉर्मल यूज करें।
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