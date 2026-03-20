Laptop चार्ज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो होगा बहुत नुकसान

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 20, 2026, 02:48 PM (IST)
एक समय था, जब लोग काम करने के लिए ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करते थे और पर्सनल मेल चेक करने के लिए साइबर कैफे जाया करते थे। लैपटॉप के आने आने से अब लोग घर बैठे ऑफिस से लेकर पर्सनल काम तक कर सकते हैं। इसे कैरी करना आसान है और ज्यादा वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि, लैपटॉप जितना यूज होता है, उतनी ही उसकी बैटरी खर्च होती है। इसे चार्जर की मदद से चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे बैटरी प्रभावित होती है और सही से चार्ज नहीं होती है। हम आपको यहां ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है… और पढें: आपके लैपटॉप में दिख रहे ये 4 संकेत, समझ लें आ गया नया खरीदने का समय
चार्ज करते समय ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप को बेड और तकिये जैसी जगह पर रख देते हैं, जिससे उसके एयर वेंट ब्लॉक हो जाते हैं। इससे लैपटॉप जल्दी गर्म हो जाता है और बैटरी पर दबाव पड़ता है। आप ऐसी गलती न करें। लैपटॉप को किसी हार्ड जगह पर रखकर चार्ज करें। और पढें: Apple जल्द लॉन्च कर सकता है अपना सबसे प्रीमियम लैपटॉप MacBook Ultra, पहली बार मिलेगी OLED स्क्रीन और टच सपोर्ट
लैपटॉप को सस्ते या फिर अन्य चार्जर से चार्ज करने पर उसकी बैटरी खराब हो सकती है। इसके साथ हीटिंग इश्यू आ सकता है या फिर उसके पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसलिए लैपटॉप को उसके चार्जर से चार्ज करें। इससे डिवाइस खराब नहीं होगा। और पढें: Asus ने भारत में लॉन्च किए तीन शानदार लैपटॉप, जानें कीमत से लेकर ऑफर तक सबकुछ
अक्सर देखा गया है कि लोग लैपटॉप फुल चार्ज होने पर चार्जर को लगा छोड़ देते हैं। इससे लगातार पावर सप्लाई होती है और बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लैपटॉप फुल चार्ज होने पर उसे डिसकनेक्ट कर दें, जिससे पावर सप्लाई रूक जाएगी और हीटिंग की समस्या नहीं होगी।
ज्यादातर लोग लैपटॉप को चार्ज करने के लिए चार्जर की पिन को जोर से या फिर झटके से चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। इससे चार्जिंग पोर्ट खराब हो सकता है। इससे बेहतर है कि चार्जर को आराम से कनेक्ट करें। ऐसा करने से चार्जिंग पोर्ट खराब नहीं होगा।
वैसे तो चार्जिंग के वक्त लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बैटरी या इंटरनल पार्ट खराब नहीं होते हैं, लेकिन हैवी टास्क जैसे गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग नहीं करनी चाहिए। इससे लैपटॉप तेजी से गर्म हो जाता है। साथ ही, बैटरी पर भी दबाव पड़ता है।
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