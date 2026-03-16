जेट सर्विस VS नॉर्मल सर्विस, जानें दोनों में क्या है फर्क और AC के लिए कौन-सी बेहतर

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 16, 2026, 12:26 PM (IST)
गर्मियों का मौसम आते ही घरों में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में AC की सही समय पर सर्विस कराना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि गर्मी के दिनों में यह बेहतर कूलिंग दे सके। कई लोग AC सर्विस के नाम पर सिर्फ सामान्य सफाई करवा लेते हैं, लेकिन असल में AC की दो तरह की सर्विस होती है, जेट सर्विस और नॉर्मल सर्विस। दोनों का मकसद AC की सफाई करना होता है, लेकिन इनका तरीका, असर और कीमत अलग-अलग होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपके AC के लिए कौन-सी सर्विस सही रहेगी। आइए जानते हैं… और पढें: सर्दियों में AC को कवर करना पड़ सकता है भारी, 90% लोग करते हैं ये गलती
जेट सर्विस को डीप क्लीनिंग भी कहा जाता है। इस सर्विस में AC के कूलिंग कॉइल, फिन्स और ब्लोअर को हाई-प्रेशर वॉटर पंप से साफ किया जाता है। टेक्नीशियन प्रेशर गन से तेज पानी की धार छोड़ता है, जिससे कॉइल्स के अंदर जमी धूल, मिट्टी और गंदगी पूरी तरह बाहर निकल जाती है। लंबे समय से बंद पड़े AC या पिछले सीजन के बाद ठीक से साफ न किए गए AC के लिए यह सर्विस काफी फायदेमंद मानी जाती है। जेट सर्विस के बाद AC की कूलिंग बेहतर हो जाती है और मशीन पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगती है।
वहीं नॉर्मल सर्विस को ड्राई सर्विस भी कहा जाता है। इसमें टेक्नीशियन AC के फिल्टर को निकालकर साफ करता है, कॉइल्स को ब्रश या कपड़े से साफ करता है और ब्लोअर पर जमी धूल को हटा देता है। इस प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है या सिर्फ स्प्रे बोतल से हल्की सफाई की जाती है। नॉर्मल सर्विस की कीमत जेट सर्विस के मुकाबले काफी कम होती है, हालांकि इसकी सफाई सिर्फ ऊपर-ऊपर तक ही सीमित रहती है और कॉइल्स के अंदर जमा गंदगी पूरी तरह साफ नहीं हो पाती। इसलिए इससे कूलिंग में ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता।
अगर आपका AC कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है या आप सीजन की पहली सर्विस करवा रहे हैं, तो जेट सर्विस करवाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। इससे AC के अंदर जमा पुरानी गंदगी पूरी तरह साफ हो जाती है, जिससे कूलिंग बेहतर होती है और कंप्रेसर पर भी कम दबाव पड़ता है, वहीं अगर आपने पिछले सीजन के अंत में जेट सर्विस करवाई थी या AC का इस्तेमाल कम करते हैं, तो नॉर्मल सर्विस भी काफी हद तक काफी है। सही समय पर सही सर्विस कराने से न केवल AC की कूलिंग बेहतर होती है, बल्कि इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है। इसलिए गर्मियों की शुरुआत से पहले AC की जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से सही सर्विस चुनना काफी जरूरी है।
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