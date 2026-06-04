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Jio, Airtel और Vodafone idea के सस्ते प्लान, सुपरफास्ट डेटा के साथ मिलेगी फ्री कॉलिंग

Jio, Airtel और Vodafone idea के पास कई सस्ते प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें फ्री कॉलिंग मिल रही है। इसके साथ डेटा व SMS की सुविधा भी दी जा रही है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 04, 2026, 10:18 AM (IST)

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Jio, Airtel और Vodafone idea देश की बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो इस समय सभी टेलीकॉम सर्किल में 5जी प्रदान कर रही हैं। इन कंपनियों के पास हर प्रकार के प्रीपेड प्लान हैं। इस वजह से किफायती प्लान की खोज करना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम आपको आज इस खबर में तीनों कंपनियों के चुनिंदा रिचार्ज प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको पर्याप्त डेटा और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। आइए इन प्लान पर डालते हैं एक नजर… news और पढें: मात्र 1 रुपये का Vodafone Idea प्लान, मिलेंगे ये बेनेफिट्स

Vodafone Idea

Vodafone Idea news और पढें: Jio का 30GB डेटा प्लान, कीमत 200 रुपये

वोडाफोन आइडिया के पास 199 रुपये वाला प्लान है। इस रिचार्ज प्लान में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कुल 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल रही है। इतना ही नहीं प्लान में 300 SMS भी मिल रहे हैं। इसकी वैधता 28 दिन की है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप से रिचार्ज कराया जा सकता है।

Reliance Jio

रिलायंस जियो का 198 रुपये वाला सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान है। इस रिचार्ज पैक में रोज 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। साथ ही, 100 SMS भी रोज मिलते हैं। इस डेटा पैक की समय सीमा 14 दिन की है। इसमें JioTV और JioAICloud का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल रहा है। यह प्लान आधिकारिक वेबसाइट व ऐप पर लिस्ट है। इसे इन प्लेटफॉर्म पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है।

Airtel

एयरटेल की बात करें, तो इस टेलीकॉम कंपनी के पास 199 रुपये वाला प्लान है। इस रिचार्ज पैक में सिर्फ 2 जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। इस प्लान की वैधता 28 दिन की है। इसमें Adobe Express Premium का एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही, सेफ नेटवर्क भी मिल रहा है, जिससे आप साइबर ठगों से बचे रहेंगे। इस प्लान को भी ऑफिशियल साइट व ऐप पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है।

FAQs

1. जियो और एयरटेल से इस साल कितने यूजर जुड़े हैं ?
Ans. ट्राई के अनुसार, वर्ष 2026 में एयरटेल के साथ 1.45 करोड़ यूजर जुड़े हैं, जबकि जियो के यूजरबेस में 1.16 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है।

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2. वोडाफोन आइडिया का यूजरबेस कितना है ?
Ans. रिपोर्ट्स की मानें, तो वोडाफोन आइडिया का यूजरबेस 198 करोड़ है।