Published By: Manisha | Published: Jul 06, 2026, 12:47 PM (IST)
Airtel vs Jio: एयरटेल और जियो दोनों ही टेलीकॉम मार्केट की दिग्गज कंपनियों में से एक है। एयरटेल ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए 200 रुपये का रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। वहीं, एयरटेल से पहले जियो भी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में 200 रुपये का प्लान लेकर आ चुका है। अगर आप ऐसे ग्राहक हैं, जिनके पास इन दोनों ही कंपनियों की सिम मौजूद है… तो किस कंपनी का प्लान आपके लिए बेस्ट रहने वाला है? यही जानकारी आज हम आपको इस आर्टिकल में देने जा रहे हैं। खास बात यह है कि कीमत ही नहीं बल्कि इन प्लान्स में मिलने वाले बेनेफिट्स भी एक जैसे ही हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: फैमिली के लिए खास प्लान, 100GB डेटा के साथ OTT फ्री
Jio और Airtel दोनों ही कंपनियां अपने यूजर्स के लिए 200 रुपये का प्लान लेकर आती हैं। ये दोनों ही कंपनी के डेटा वाउचर्स है, जिनका इस्तेमाल यूजर्स एक्स्ट्रा डेटा के लिए कर सकते हैं। हालांकि, डेटा के अलावा इनमें यूजर्स को कई एक्स्ट्रा बेनेफिट्स भी मिलत हैं। और पढें: Airtel का 60 दिन चलने वाला प्लान, मिलेगा 1.5GB डेटा
जियो के 200 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी इस प्लान में यूजर्स को 30GB डेटा का एक्सेस देती है। एक्स्ट्रा डेटा के अलावा, इस प्लान में यूजर्स के मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है। यह प्लान यूजर्स को 1 नहीं बल्कि एक-साथ कई सारे OTT प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है।
इनमें Amazon Prime Video Mobile Edition, SonyLIV, ZEE5, YouTube Premium, SunNXT, Lionsgate Play, Discovery+, Kanccha Lannka, Panet Marathi, Chaupal, FanCode, Tarang Plus, Times Play व Hoichoi आदि शामिल है। इसके अलावा यह प्लान 1000 Live TV चैनल का एक्सेस प्रोवाइड करता है।
Bharti Airtel प्लान की बात करें, तो इनका 200 रुपये का प्लान भी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान भी यूजर्स को 30GB डेटा का एक्सेस देता है। इतना ही नहीं इस प्लान में भी ढेर सारे OTT का एक्सेस शामिल है, जिसमें JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन 28 दिन के लिए मिलता है। वहीं, SonyLIV का एक्सेस Airtel Xstream Play के साथ मिलेगा।
|फीचर
|Jio ₹200 Data Pack
|Airtel ₹200 Data Pack
|कीमत
|₹200
|₹200
|वैलिडिटी
|28 दिन
|28 दिन
|डेटा
|30GB
|30GB
|OTT बेनिफिट्स
|Amazon Prime Video Mobile Edition, SonyLIV, ZEE5, YouTube Premium, SunNXT, Lionsgate Play, Discovery+, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode, Tarang Plus, Times Play, Hoichoi आदि
|JioHotstar Mobile (28 दिन), SonyLIV (Airtel Xstream Play के जरिए)
|Live TV
|1000+ Live TV चैनल
|Airtel Xstream Play के जरिए कंटेंट एक्सेस
|मुख्य खासियत
|14+ OTT ऐप्स + 1000 Live TV चैनल
|JioHotstar Mobile + SonyLIV एक्सेस
|किसके लिए बेहतर?
|जो यूजर्स ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म और Live TV देखना चाहते हैं
|जो JioHotstar और SonyLIV कंटेंट देखना चाहते हैं
ओवरऑल देखा जाए तो एयरटेल कंपनी हूबहू जियो जैसा प्लान लेकर आ चुकी है। ऐसे में अगर आप जियो यूजर्स नहीं है, तो एयरटेल कंपनी भी आपके लिए किफायती प्लान के ऑप्शन लेकर आ चुकी है। ऐसे में आपको सस्ते प्लान के लिए जियो में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियो प्लान जहां ओटीटी के साथ आपको लाइव टीवी चैनल का भी एक्सेस दे रहा है। वहीं, एयरटेल एक्स्ट्रा डेटा के साथ ओटीटी लाभ दे रहा है।
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