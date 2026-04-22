Top 5 Jio Recharge Plan: Jio कंपनी भारत की टॉप कंपनियों में से एक है। जियो कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के टॉप-5 किफायती रिचार्ज प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। यह प्लान 500 रुपये से नहीं बल्कि 50 रुपये से भी कम के हैं। इन प्लान्स की कीमत मात्र 11 रुपये से शुरू होती है, जो कि 50 रुपये तक जाती है। यहां देखें जियो के टॉप-5 सस्ते रिचार्ज प्लान की लिस्ट। और पढें: 84 दिन चलने वाला धांसू प्लान, Netflix मिलेगा फ्री

Jio Top 5 Recharge Plan

Jio Rs 11 Recharge Plan: जियो के 11 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो इस प्लान में यूजर्स को 1 घंटे तक की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको 10GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इस 10GB डेटा को आप 1 घंटे तक के लिए एक्सेस कर सकते हैं। और पढें: GT Vs MI Live Streaming: IPL 2026 का ये बड़ा मैच टीवी और मोबाइल पर कब और कहां देखें लाइव?

Jio Rs 26 Recharge Plan: जियो के 26 रुपये के प्लान की बात करें, तो यह 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को 2GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इस 2GB डेटा को यूजर्स पूरे 28 दिन तक एक्सेस कर सकेंगे।

Jio Rs 39 Recharge Plan: जियो के इस 39 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो इस प्लान में यूजर्स को डेली 3GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इस 3GB डेटा को आप पूरे 3 दिन तक एक्सेस कर सकते हैं।

Jio Rs 49 Recharge Plan: जियो के 49 रुपये वाले प्लान में आपको 25GB डेटा का एक्सेस मिलता है। हालांकि, कंपनी के इस प्लान में आपको 1GB डेटा का एक्सेस मिलता है।

Jio Rs 50 Recharge Plan: जियो के 50 रुपये वाला एक टॉप-अप प्लान है। इस प्लान में आपको 39.37 रुपये का टॉक-टाइम मिलता है।

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अगर आप जियो ग्राहक हैं और जियो रिचार्ज करने की सोच रहे हैं, तो जियो के ये सस्ते रिचार्ज प्लान आपको महीनेभर तक की वैलिडिटी के साथ-साथ एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं। खास बात यह है कि इन सभी प्लान्स की कीमत 50 रुपये से कम की है।