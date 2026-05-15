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Jio Vs BSNL: 399 रुपये में किसका ब्रॉडबैंड प्लान है ज्यादा दमदार? जानें यहां

Jio के पास ब्रॉडबैंड प्लान की भरमार है। इनमें से एक 399 रुपये वाला प्लान है, जिसे BSNL के प्लान से जोरदार टक्कर मिली है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए नीचे खबर पढ़ें।

Published By: Ajay Verma | Published: May 15, 2026, 12:32 PM (IST)

JIO VS BSNL
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Jio देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। इसके पास प्रीपेड पोस्टपेड के साथ ब्रॉडबैंड प्लान भी हैं। इनकी कीमत 399 रुपये से शुरू होती है। इनमें सुपर फास्ट डेटा और कॉलिंग जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। हालांकि, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) ब्रॉडबैंड सेगमेंट जियो को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। कंपनी के पास ऐसा प्लान है, जिसमें फ्री कॉलिंग मिल रही है। साथ ही, 3300GB डेटा दिया जा रहा है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, जो ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, इस खबर में जानते हैं बीएसएनएल के खास प्लान के बारे में… news और पढें: Jio का कमाल प्लान, डेली 2GB डेटा + 20GB FREE डेटा

BSNL का 399 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान

bsnl news और पढें: BSNL के प्लान ने Jio की उड़ाई नीदें, 70 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली 2GB नहीं.. पाएं डेली 3GB डेटा

बीएसएनएल के इस ब्रॉडबैंड प्लान का नाम Spark Plan है। इस ब्रॉडबैंड प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए 3.3TB यानी 3300GB डेटा दिया जा रहा है। यह डेटा 50Mbps की स्पीड से मिलेगा। इसके साथ फ्री कॉलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इससे किसी भी नेटवर्क पर घंटों बात की जा सकेगी, लेकिन इसके लिए लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा, जो फ्री में नहीं मिलेगा। इसे खुद खरीदकर लगवाना होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ब्रॉडबैंड प्लान 12 महीने पूरे होने के बाद 442 रुपये का हो जाएगा। इस अपडेशन के बाद भी 50एमबीपीएस की स्पीड से डेटा मिलता रहेगा। अगर आप डेटा लिमिट खत्म कर देते हैं, तो स्पीड को घटाकर 4Mbps कर दिया जाएगा।

नहीं मिलेंगी ये सेवाएं

सरकारी टेलीकॉम कंपनी इस ब्रॉडबैंड प्लान में टीवी चैनल या फिर ओटीटी जैसे बेनेफिट नहीं दे रही है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए एकदम सही है, जो सिर्फ कॉलिंग और डेटा चाहते हैं।

Jio के इस प्लान को मिलेगी टक्कर

जियो के पास भी 399 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान है। इस प्लान को 6 महीने और 12 महीने के लिए खरीदा जा सकता है। इस प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स की बात करें, तो इसमें भी बीएसएनएल की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें सीमित डेटा की बजाय 30Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है, मगर प्लान में ओटीटी या फिर टीवी चैनल का फ्री एक्सेस नहीं मिल रहा है।

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कौन किस पर पड़ा भारी ?

बीएसएनएल और जियो दोनों ही अपने-अपने ब्रॉडबैंड प्लान में समान सेवाएं दे रही हैं। डेटा स्पीड के मामले में बीएसएनएल जियो से आगे है, क्योंकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी के प्लान में 50Mbps की स्पीड डेटा दिया जा रहा है, जबकि जियो के प्लान में 30Mbps की स्पीड से डेटा दिया जा रहा है। हालांकि, डेटा में दोनों लगभग बराबर हैं।