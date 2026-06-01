क्या है 5G Network Slicing? Airtel की इस नई सुविधा से कैसे भीड़ में भी मिलेगा तेज इंटरनेट

भारत में 5G सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है और अब Airtel ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा ‘Priority’ शुरू की है। कंपनी का दावा है कि इससे यूजर्स को भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी बेहतर और तेज 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सुविधा 5G Network Slicing नाम की नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो नेटवर्क को अधिक स्मार्ट और बेहतर बनाती है। ऐसे समय में जब स्टेडियम, एयरपोर्ट, कॉन्सर्ट या बड़े आयोजनों में नेटवर्क अक्सर धीमा पड़ जाता है, यह टेक्नोलॉजी यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का वादा करती है। और पढें: Realme का धमाका, Realme 16T 5G, Watch S5 और Buds Air 8 Pro अगले हफ्ते भारतीय मार्केट में मारेंगे एंट्री, रहें तैयार

5G Network Slicing क्या होती है और यह कैसे काम करती है?

आसान भाषा में समझें तो 5G Network Slicing एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही 5G नेटवर्क को कई वर्चुअल हिस्सों यानी ‘Slice’ में बांट देती है। पहले सभी यूजर्स और Services एक ही नेटवर्क संसाधन का यूज करती थीं, जिससे ज्यादा भीड़ होने पर इंटरनेट की स्पीड और नेटवर्क की क्वालिटी प्रभावित हो जाती थी, लेकिन नेटवर्क स्लाइसिंग में अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग वर्चुअल लेन बनाई जा सकती हैं। इससे कुछ यूजर्स या Services को प्राथमिकता देकर बेहतर और स्थिर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है। और पढें: 8000mAh बैटरी के साथ अगले हफ्ते आ रहा Realme का नया फोन, कंपनी ने किया कंफर्म

इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हाईवे का उदाहरण लिया जा सकता है। सामान्य नेटवर्क में सभी गाड़ी एक ही सड़क पर चलते हैं, जबकि Network Slicing में अलग-अलग प्रकार की गाड़ियों के लिए विशेष लेन बनाई जाती हैं। ठीक इसी तरह 5G नेटवर्क में भी अलग-अलग उपयोग के लिए अलग वर्चुअल लेन तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक स्लाइस ऑनलाइन गेमिंग के लिए Low Latency दे सकती है, दूसरी औद्योगिक मशीनों के लिए ज्यादा बेहतर कनेक्शन दे सकती है, जबकि तीसरी आम मोबाइल यूजर्स को स्थिर इंटरनेट स्पीड उपलब्ध करा सकती है। और पढें: Acer Iconia iM11 5G टैबलेट 11.45 इंच स्क्रीन और 7400mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Network Slicing किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है?

यह सिस्टम Software Defined Networking (SDN) और Cloud-Native Infrastructure पर आधारित है। पुराने मोबाइल नेटवर्क जहां हार्डवेयर पर अधिक निर्भर थे, वहीं आधुनिक 5G नेटवर्क में कई नेटवर्क फंक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए चलते हैं। इससे ऑपरेटर जरूरत के अनुसार बैंडविड्थ, ट्रैफिक रूटिंग और नेटवर्क संसाधनों को अलग-अलग स्लाइस में बांट सकते हैं। यही वजह है कि 5G को सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं बल्कि भविष्य की स्मार्ट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी माना जाता है।

उद्योगों और बिजनेस सेक्टर को इससे क्या फायदा मिलेगा?

Network Slicing का सबसे बड़ा फायदा उद्योगों और एंटरप्राइज सेक्टर को भी मिलेगा। फैक्ट्री में चलने वाले रोबोट, हेल्थकेयर सिस्टम, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और भविष्य के Automated Vehicles सभी की नेटवर्क जरूरतें अलग होती हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां बिना नया या अलग नेटवर्क बनाए अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर और तेज नेटवर्क Services पा सकती हैं। यही वजह है कि इसे 5G की सबसे खास और बड़ी खूबियों में से एक माना जाता है।

Network Slicing की चुनौतियां और सीमाएं क्या हैं?

हालांकि इस टेक्नोलॉजी की कुछ चुनौतियां भी हैं। Network Slicing का पूरा फायदा तभी मिलता है जब टेलीकॉम कंपनी Standalone 5G (5G SA) नेटवर्क का इस्तेमाल करे, लेकिन अभी कई कंपनियां 4G और 5G के मिले-जुले नेटवर्क पर काम कर रही हैं। इसके अलावा एक साथ लाखों यूजर्स के लिए अलग-अलग नेटवर्क हिस्सों को संभालना आसान नहीं है। सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सभी हिस्से एक ही नेटवर्क पर चलते हैं। फिर भी Airtel का नया Priority फीचर दिखाता है कि भारत में 5G अब सिर्फ तेज इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर्स की जरूरत के हिसाब से बेहतर और प्राथमिकता वाली कनेक्टिविटी भी देगा।

FAQ

5G Network Slicing क्या है?

5G Network Slicing एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही 5G नेटवर्क को कई वर्चुअल हिस्सों (Slices) में बांट देती है। इससे अलग-अलग यूजर्स और Services को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर नेटवर्क मिल सकता हैं।

Airtel Priority फीचर कैसे काम करता है?

Airtel Priority, 5G Network Slicing की मदद से कुछ यूजर्स को नेटवर्क पर प्राथमिकता देती है। इससे स्टेडियम, एयरपोर्ट या कॉन्सर्ट जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी बेहतर और अधिक स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकती है।

Network Slicing से आम यूजर्स को क्या फायदा होगा?

इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट स्पीड अधिक स्थिर रह सकती है, नेटवर्क भीड़ का असर कम हो सकता है और वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग व ऑनलाइन गेमिंग बेहतर हो सकती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

क्या Network Slicing केवल मोबाइल यूजर्स के लिए है?

इसका यूज इंडस्ट्री, हेल्थकेयर, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमेशन और IoT डिवाइसेज जैसे कई क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जहां अलग-अलग नेटवर्क जरूरतें होती हैं।