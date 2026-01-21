Published By: Manisha | Published: Jan 21, 2026, 01:55 PM (IST)
Airtel कंपनी अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाती है। हालांकि, एयरटेल के प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई तरह के किफायती प्लान भी शामिल है, जिसमें आपको काफी शानदार बेनेफिट्स मिलते हैं। बजट रेंज को देखते हुए आज हम आपके लिए भारती एयरटेल के टॉप 5 ऐसे रिचार्ज प्लान लेकर आए हैं, जिसमें आपको भरपूर डेटा एक्सेस मिलता है। यहां जानें प्लान्स की कीमत और बेनेफिट्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Airtel का धांसू प्लान, रोज 2GB डेटा के साथ OTT फ्री
Bharti Airtel कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में एक 22 रुपये का रिचार्ज प्लान है। इस प्लान में यूजर्स को 1GB डेटा का एक्सेस मिलता है। प्लान की वैलिडिटी 1 दिन की है। इसका मतलब आपको 1GB डेटा का एक्सेस सिर्फ 1 दिन तक ही उपलब्ध होगा। यह कंपनी का एक डेटा प्लान है। और पढें: Airtel का 1.5GB डेटा प्लान, चलेगा 60 दिन
लिस्ट के दूसरे प्लान की कीमत मात्र 26 रुपये है। यह प्लान भी 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यह भी कंपनी का डेटा प्लान है। हालांकि, 22 रुपये के प्लान की तुलना में यह प्लान आपको 1.5GB डेटा का एक्सेस देता है।
33 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को 2GB डेटा का एक्सेस देता है। एयरटेल का यह प्लान भी 1 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है।
लिस्ट के चौथे प्लान की कीमत 39 रुपये है। इस प्लान में आपको डेली डेटा एक्सेस मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 3GB डेटा का एक्सेस शामिल है। इसके अलावा, प्लान में 3 दिन की वैलिडिटी भी मिलती है।
एयरटेल के पांचवें प्लान की कीमत 49 रुपये है। इस प्लान में आपको सिर्फ 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसके अलावा, इसमें अनलिमिटेड डेटा का एक्सेस भी मिलता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरटेल के ये सभी डेटा प्लान्स है, जिनके जरिए आपको एक्स्ट्रा डेटा बेनेफिट्स मिलते हैं। अन्य बेनेफिट्स के लिए आपको कंपनी ने अनलिमिटेड प्लान्स का रूख करना होगा।
एयरटेल के अनलिमिटेड टॉकटाइम रिचार्ज प्लान की बात करें, तो कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई ऑप्शन लेकर आती है। हालांकि, यहां हम आपको सबसे किफायती ऑप्शन देने जा रहे हैं। एयरटेल के पोर्टफोलियो में एक 319 रुपये का अनलिमिटेड टॉकटाइम प्लान मौजूद है। इस प्लान में आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको डेली 1.5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा शामिल है। साथ ही एयरटेल का यह रिचार्ज प्लान आपको डेली 100 फ्री SMS की सुविधा देता है। इस प्लान को आप कंपनी की साइट व ऐप से एक्टिवेट करा सकते हैं।
