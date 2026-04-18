Free Fire Max Redeem Codes 18 April 2026: जारी हुए लेटेस्ट कोड, फ्री में पाएं स्किन-बंडल समेत काफी कुछ आज

Free Fire Max Redeem Codes 18 April 2026: 18 अप्रैल के फ्री फायर मैक्स कोड जारी हो गए हैं। इन एक्सक्लूसिव कोड्स से गेमर्स बिना गेमिंग करेंसी के स्किन, पेट, कैरेक्टर, इमोट, बंडल और आउटफिट जैसे शानदार आइटम क्लेम कर सकते हैं। अगर आप मुफ्त में गेमिंग आइटम पाने के साथ गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो लेटेस्ट कोड आपके लिए हैं। यहां खास कोड्स की पूरी लिस्ट अटैच की गई है। आइए देखते हैं… और पढें: Free Fire Max में मिल रहा Show Off पेट और Violet Parkour बंडल, आधी कीमत में खरीदने का मौका

Free Fire Max Redeem Codes New

गरेना फ्री फायर मैक्स के कोड बताने से पहले आपको बता दें कि इन स्पेशल गेमिंग कोड को रोज रिलीज किया जाता है। इन कोड से गेम में मिलने वाले आइटम को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 17 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड्स पाने का शानदार मौका, ऐसे करें रिडीम

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​FF6YH3BFD7VT और पढें: Free Fire Max में आज Country Fest Belle Bundle मिल रहा है, डेली स्पेशल से करें Claim

कैसे करें गेमिंग कोड यूज ?

आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो हम आपको इसका जवाब देंगे। हम यहां आपको कोड रिडीम करने का आसान तरीका बताने वाले हैं।

1. सबसे पहले अपने सिस्टम पर गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कर लीजिए।

3. आपकी स्क्रीन पर रिडीम बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड कॉपी करके पेस्ट करिए।

4. फिर कोड सबमिट करने से पहले कंफर्म करें।

5. अब सबमिट कर दीजिए।

6. इतना करने के बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

7. 24 घंटे के अंदर आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

कई बार कोड रिडीम करने पर Error आता है। यदि आपको भी कोड रिडीम करने पर यह मैसेज मिल रहा है, तो समझ जाए कि कोड की समय अवधि समाप्त हो चुकी है या फिर कोड दूसरे रीजन का है। गरेना तय समय के साथ कोड रिलीज करता है, जिसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। हर रीजन में अलग कोड जारी किए जाते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं।

नोट : फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के कोड क्यों जारी किए जाते हैं ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड को स्पेशली गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनसे गेमिंग अनुभव बेहतर होता है और फ्री में प्रीमियम आइटम मिलते हैं।

2. इस बैटल रॉयल गेम को कब लॉन्च किया गया ?

Ans. इस गेम को साल 2021 में लॉन्च किया गया।

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3. रिडीम कोड कितने अंक के होते हैं ?

Ans. इन गेमिंग कोड की संख्या 12 से 16 अंक के बीच होती है।