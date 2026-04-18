IPL 2026 RCB vs DC Live Streaming: तगड़ा मुकाबला आज, जानें कहां देखें लाइव

IPL 2026 RCB vs DC Live Streaming: आईपीएल के 18वें सीजन का आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के बीच खेला जाने वाला है। दोनों टीम एक-दूसरे के सामने होंगी। जहां एक तरफ आरसीबी अपना खिताब बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी, तो दूसरी तरफ डीसी टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कड़ी टक्कर देगी। इससे दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और पढें: IPL 2026 GT Vs KKR LIVE Streaming: आज का बड़ा मैच न करें मिस, जानिए कब और कहां देखें LIVE

कहां खेला जाएगा मैच ?

आईपीएल का यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर आप इस दिलचस्प मैच को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको यहां यह बताएंगे कि आप मैच को कितने बजे और कहां लाइव देख सकते हैं। और पढें: IPL 2026 MI vs PBKS LIVE Streaming: कितने बजे, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला ?

दिल्ली बनाम बेंगलुरु मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। टॉस दोपहर 3 बजे होगा। वहीं, मुकाबला 3:30 बजे से शुरू होगा। और पढें: IPL 2026 RCB Vs LSG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स

कहां देखें RCB vs DC की लाइव स्ट्रीम ?

दिल्ली और बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी। इससे यूजर्स अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके लिए लॉग-इन करना होगा। साथ में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी।

किस चैनल पर होगी लाइव स्ट्रीम ?

अगर आपकी छुट्टी है और अपने कमरे में आराम से बैठकर मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप इस मुकाबले को Star Sports नेटवर्क के चैनल पर देख सकते हैं। मैच की स्ट्रीमिंग Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports Tamil, Telugu और Kannada चैनल पर की जाएगी।

RCB Squad

विराट कोहली

फिल साल्ट (विकेटकीपर)

देवदत्त पडिक्कल

रजत पाटीदार (कप्तान)

जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

टिम डेविड

रोमारियो शेफर्ड

क्रुणाल पंड्या

भुवनेश्वर कुमार

यश दयाल/सुयश शर्मा

जोश हेजलवुड

Add Techlusive as a Preferred Source

DC Squad

पथुम निसांका

केएल राहुल (WK)

नीतीश राणा/आशुतोष शर्मा

समीर रिजवी

अक्षर पटेल (C)

डेविड मिलर

ट्रिस्टन स्टब्स

विप्रज निगम/आकिब नबी

कुलदीप यादव

टी नटराजन/मिचेल स्टार्क

मुकेश कुमार