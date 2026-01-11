Airtel कंपनी यूं तो अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाती है। हालांकि, कंपनी अपने पोर्टफोलियो में कई ऐसे प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी लेकर आती है, जिसमें आपको कम दाम में ज्यादा बेनेफिट्स मिलते हैं। हाल ही में कंपनी ने एक सस्ता डेटा प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को 40 रुपये से भी कम की कीमत में डेटा बेनेफिट मिलता है। यह बेनेफिट 1GB या 2GB डेटा नहीं है। इसके अलावा, इस प्लान में मिलने वाला बेनेफिट सिर्फ 1 दिन के लिए ही उपलब्ध नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनी इस प्लान के तहत यूजर्स को डेली डेटा बेनेफिट प्रोवाइड कर रही है। जी हां, इस प्लान के तहत यूजर्स को प्रति दिन भरपूर डेटा बेनेफिट मिलेगा। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Airtel का फाडू प्लान, मुफ्त में मिलेंगे OTT ऐप

Airtel Daily 3GB Data Plan

कंपनी ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए हाल ही में एक सस्ता प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को 1GB या फिर 2GB नहीं बल्कि 3GB डेटा की सुविधा मिलेगी। जैसे कि हमने बताया यह बेनेफिट सिर्फ 1 दिन के लिए ही उपलब्ध नहीं है। यह डेटा बेनेफिट यूजर्स को डेली प्राप्त होगा। कीमत की बात करें, तो Airtel के इस प्लान का दाम मात्र 39 रुपये है। 39 रुपये के इस प्लान में कंपनी यूजर्स को 3 दिन तक की वैलिडिटी देगी।

इसका मतलब इस प्लान के तहत मिलने वाले डेटा का बेनेफिट आपको डेली प्राप्त होगा। यह प्लान यूजर्स को डेली 3GB डेटा का बेनेफिटस प्रोवाइड करेगा। डेली 3GB डेटा और 3 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से यह 39 रुपये का प्लान यूजर्स को ओवरऑल 9GB डेटा का बेनेफिट प्रोवाइड करेगा।

कुछ ही सर्कल में उपलब्ध है प्लान

रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी ने इस प्लान को कुछ ही सर्कल में रिलीज किया है। यह प्लान आपको अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश (ईस्ट), महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही उपलब्ध होगा।

Airtel Rs 33 Data Pack

कंपनी के पोर्टफोलियो में एक 33 रुपये का भी प्लान आता है। हालांकि, यह प्लान बेनेफिट्स के मामले में 39 रुपये वाले प्लान से काफी कम है। यह प्लान सिर्फ 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में यूजर्स को 2GB डेटा का बेनेफिट मिलता है, जो कि सिर्फ 1 दिन ही लाइव रहेगा।