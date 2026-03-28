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200 रुपये से कम में आने वाले Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान, जानें किसमें मिल रहे ज्यादा बेनेफिट

Jio, Airtel और Vodafone idea के पास 200 रुपये से कम के कई प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें पर्याप्त डेटा और फ्री कॉलिंग जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं। इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए नीचे जाएं।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 28, 2026, 01:20 PM (IST)

Airtel vs Vi vs Jio
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Jio, Airtel और Vodafone idea दिग्गज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन तीनों के पास प्रीपेड प्लान्स की अच्छी खासी रेंज है। इस वजह से यूजर्स को अपने लिए सही रिचार्ज प्लान चुनने में परेशानी आती है। अगर आप इन तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर में से किसी एक के यूजर हैं और अपने लिए 200 से कम का प्लान तलाश रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा खरीदें, तो इसका हल आपको हमारी इस खबर में मिलेगा। हम आपको यहां तीनों कंपनियों के कुछ रिचार्ज प्लान के बारे में बताएंगे, जो आपके बजट में फिट होंगे। news और पढें: Airtel का गजब प्लान, फ्री में मिलेगा OTT का मजा

Jio का 198 रुपये वाला प्लान

टेलीकॉम कंपनी जियो इस रिचार्ज प्लान में रोज 2GB डेटा दे रही है। इस पैक में 100 SMS डेली मिल रहे हैं। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। साथ ही, जियो टीवी और जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में ऑफर किया जा रहा है। इस प्रीपेड पैक की वैधता 14 दिन की है। news और पढें: Airtel का 49 रुपये का प्लान, पाएं Unlimited डेटा

Airtel 199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह बेसिक प्रीपेड प्लान है। इस रिचार्ज पैक में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कुल 2 जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसमें घंटों बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इतना ही नहीं प्लान में Adobe Express प्रीमियम का एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है। इसकी समय सीमा 28 दिन की है। इस पैक में अन्य प्रीपेड प्लान्स की तरह फ्री हेलो ट्यून या फिर ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है।

Vodafone Idea के प्लान

वोडाफोन आइडिया के पास 200 रुपये से कम के दो प्लान हैं। सबसे पहले 189 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो इस रिचार्ज प्लान में कुल 1GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। इसमें 300 SMS दिए जा रहे हैं। इसकी वैधता 26 दिन की है।

अब 199 रुपये वाले पैक की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कुल 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग दी जा रही है। इसमें 300 SMS मिल रहे हैं। इसके अलावा, प्रीपेड पैक में Vi मूवी और टीवी का एक्सेस दिया जा रहा है।

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कहां से करें रिचार्ज ?

तीनों टेलीकॉम कंपनियों के प्रीपेड प्लान ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। इन सभी प्लान्स को इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, आप गूगल पे और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर भी रिचार्ज कर सकते हैं।