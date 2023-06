Airtel कंपनी ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में एक नया प्लान शामिल कर लिया है। इस प्लान की खास बात यह है कि इस प्लान में यूजर्स को अनोखी वैलिडिटी प्राप्त होगी। यह प्लान यूजर्स को 35 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। बता दें, इससे पहले टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में 28 दिन व 30 दिन की वैलिडिटी के बाद आमतौर पर 56 दिन की वैलिडिटी वाले पैक लेकर आती हैं। हालांकि, अब एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए कम कीमत में 35 दिन की वैलिडिटी वाला नया प्लान लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस प्लान की कीमत और इसमें मिलने वाले बेनेफिट्स की डिटेल्स। Also Read - BSNL vs Jio vs Airtel vs Vi: ये हैं 400 से कम कीमत वाले धाकड़ रिचार्ज प्लान, मिलेंगे ये बेनेफिट्स

कीमत और बेनेफिट्स

Airtel के इस नए प्लान की कीमत 289 रुपये है। जैसे कि हमने बताया एयरटेल का यह प्रीपेड प्लान 35 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आता है। बेनेफिट्स की बात करें, तो इस 35 दिन की वैधता वाले प्लान में यूजर्स को 4GB डेटा का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा भी शामिल है।

इतना ही नहीं यह प्लान यूजर्स को 300 फ्री SMS भेजने की सुविधा भी प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल 35 दिन तक किया जा सकता है। अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो यह प्लान Airtel Thanks – Apollo 24|7 Circle, free Hellotunes और Wynk Music फ्री सब्सक्रिप्शन भी लेकर आता है।

Vodafone Idea (Vi) का 289 रुपये वाला प्लान

बता दें, एयरटेल के इस नए प्लान को मार्केट में मौजूद Vodafone Idea (Vi) के 289 रुपये वाले प्लान से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, जिसे कंपनी ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। 289 रुपये का वीआई प्लान एयरटेल की तरह यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 4GB डेटा ऑफर करता है। हालांकि, कई मायनों में यह दोनों प्लान एक-दूसरे से काफी अलग भी हैं।

Vi के प्लान से कितना अलग है Airtel का प्लान

हालांकि, अंतर इस प्लान में मिलने वाली वैलिडिटी और SMS बेनेफिट्स में मिलते हैं। एयरटेल जहां अपने प्लान में केवल 35 दिन की वैलिडिटी दे रही है, वहीं वीआई इस कीमत में पूरे 48 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं वीआई के प्लान में 600 फ्री एसएमएस की सुविधा मिल रही है, वहीं एयरटेल सिर्फ 300 फ्री एसएमएस दे रहा है।