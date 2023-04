Airtel कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नए 5G बंडल रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि यह नए प्लान्स यूजर्स को 5जी स्पीड के साथ-साथ Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करेंगे। इन प्लान्स में आपको 365 दिन तक की वैलिडिटी और डेली 2.5GB तक डेटा मिलता है। एयरटेल के इन नए प्लान की कीमत 499 रुपये, 699 रुपये, 839 रुपये, 999 रुपये और 3359 रुपये है। आइए जानते हैं इनमें मिलने वाले बेनेफिट्स की डिटेल्स। Also Read - Jio, Airtel और Vi के धमाकेदार प्रीपेड प्लान, 400 रुपये से कम में मिलेंगे ये जबरदस्त बेनेफिट

499 रुपये का प्लान

Airtel का 499 रुपये वाला प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा, प्लान में अलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस की सुविधा भी शामिल है। यह तो रहे प्लान में मिलने वाले समान्य टेलीकॉम बेनेफिट्स। इसके अलावा, कंपनी इस नए प्लान में यूजर्स को फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करती है। इस प्लान में आपको 3 महीने के लिए Disney+ Hotstar mobile, Xstream app benefits, Wink subscription जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। बता दें, जहां अब-तक एयरटेल की 5G सर्विस नहीं पहुंची है, वहां भी यह प्लान उपलब्ध है। हालांकि, उन क्षेत्रों में यह प्लान 5जी की जगह 4जी स्पीड उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसमें मिलने वाला डेली डेटा कोटा 3GB हो जाता है।

699 रुपये का प्लान

Airtel का 699 रुपये वाला प्लान 56 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में भी यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा, डेली 100 फ्री एसएमएस और कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसके अलावा, इस प्लान में यूजर्स को 56 दिन तक के लिए Amazon Prime Video, Xstream app, Wink subscription आदि का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। साथ ही जहां अब-तक एयरटेल की 5G सर्विस नहीं पहुंची है, वहां यह प्लान 5जी की जगह 4जी स्पीड उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसमें मिलने वाला डेली डेटा कोटा 3GB हो जाता है।

839 रुपये का प्लान

Airtel का 839 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में भी यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा, डेली 100 फ्री एसएमएस और कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, इस प्लान में यूजर्स को 3 महीने तक के लिए Disney+ Hotstar, Xstream app, RewardsMini subscription, Wynk subscription आदि का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। साथ ही जहां अब-तक एयरटेल की 5G सर्विस नहीं पहुंची है, वहां यह प्लान 5जी की जगह 4जी स्पीड उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसमें मिलने वाला डेली डेटा कोटा 2GB होता है।

999 रुपये का प्लान

Airtel का 999 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में भी यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा, डेली 100 फ्री एसएमएस और कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, इस प्लान में यूजर्स को 84 दिन तक के लिए Xtream app benefits, a Wynk subscription, a RewardsMini आदि का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। साथ ही जहां अब-तक एयरटेल की 5G सर्विस नहीं पहुंची है, वहां यह प्लान 5जी की जगह 4जी स्पीड उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसमें मिलने वाला डेली डेटा कोटा 2.5GB होता है।

3359 रुपये का प्लान

Airtel का 3359 रुपये वाला प्लान 365 दिन यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में भी यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा, डेली 100 फ्री एसएमएस और कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, इस प्लान में यूजर्स को 1 साल तक के लिए Disney+ Hotstar Mobile, Apollo 24|7 benefits, a Wynk subscription आदि का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। साथ ही जहां अब-तक एयरटेल की 5G सर्विस नहीं पहुंची है, वहां यह प्लान 5जी की जगह 4जी स्पीड उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसमें मिलने वाला डेली डेटा कोटा 2.5GB होता है।