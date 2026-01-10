Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्रीपेड प्लान, 600 से कम में मिलेगा हाई-स्पीड डेटा और OTT का मजा बिल्कुल फ्री

और पढें: Airtel यूजर्स की मौज, इस प्लान में मिलेगा 320GB डेटा

Jio, Airtel और Vodafone idea ने टेलीकॉम बाजार में 600 रुपये से कम में प्रीपेड प्लान उतारे हैं। इन सभी रिचार्ज प्लान में हाई-स्पीड डेटा और SMS दिए जा रहे हैं। इनमें फ्री कॉलिंग मिल रही है। इसके अलावा, एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। अगर आप भी इस ही प्राइस रेंज में प्लान तलाश रहे हैं, तो यह गाइड आपके लिए है। यहां तीनों कंपनियों के चुनिंदा प्लान्स के बारे में बताया गया है। आइए इन प्लान पर डालते हैं नजर…

Jio का 500 वाला प्लान

जियो का यह हैप्पी न्यू ईयर प्लान है। इस प्रीपेड प्लान की कीमत 500 रुपये है। इसमें रोज 2GB डेटा और 100 SMS दिए जा रहे हैं। साथ ही, फ्री कॉलिंग ऑफर की जा रही है, जिससे दूसरे नेटवर्क पर घंटों बात की जा सकती है। मनोरंजन के लिए Prime Video Mobile, JioHotstar और Sony LIV समेत कई ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा, जियो क्लाउड सेवा भी मिल रही है। इस प्रीपेड पैक की वैधता 28 दिन की है।

Airtel का 579 वाला प्लान

एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान की कीमत 579 रुपये है। इस प्रीपेड पैक में 56 दिन की समय सीमा दी जा रही है। सेवाओं पर नजर डालें, तो प्लान में इंटरनेट उपयोग करने के लिए डेली 1.5 जीबी डेटा मिलता है। इसके साथ 100 SMS हर दिन दिए जाते हैं। बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा, प्रीपेड प्लान में ओटीटी या डेटा रोलओवर जैसे बेनेफिट्स नहीं मिलते हैं।

Vodafone idea का 579 वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया के इस प्रीपेड प्लान का प्राइस 579 रुपये है। इस रिचार्ज पैक में रोजाना 1.5GB डेटा मिलता है। इसमें 100 SMS दिए जाते हैं। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। अतिरिक्त बेनेफिट्स पर आएं, तो प्लान में बिंज ऑल नाइट मिल रहा है। इससे आप रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा मिल रही है। यही नहीं प्रीपेड पैक में डेटा डिलाइट भी दिया जा रहा है। इसकी वैधता 56 दिन की है।