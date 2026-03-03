comscore
Airtel यूजर्स की मौज कराएगा यह प्लान, फ्री OTT के साथ मिलेगा 3300GB डेटा

Airtel के ब्रॉडबैंड प्लान्स की अच्छी-खासी रेंज है। इनमें से 999 रुपये वाला प्लान बहुत फेमस है। इसमें ओटीटी के साथ 3300GB डेटा मिलता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 03, 2026, 01:30 PM (IST)

Bharti Airtel भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में प्रीपेड प्लान ही नहीं बल्कि पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड प्लान की अच्छी-खासी रेंज है। ब्रॉडबैंड सेगमेंट की बात करें, तो इस सेगमेंट में आने वाला एक प्लान बेहद खास है। इसमें सुपरफास्ट डेटा के साथ-साथ कॉलिंग और OTT का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एयरटेल ब्रॉडबैंड के मामले पर दूसरे स्थान पर है। यह सेवा AirFiber और Fiber के नाम से उपलब्ध कराई जा रही है। news और पढें: मात्र 49 में पाएं Unlimited डेटा, Airtel यूजर्स की मौज

मिलेगा हाई स्पीड डेटा

एयरटेल के ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 999 रुपये है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए 3.3TB यानी 3300GB डेटा दिया जा रहा है, वो भी 100 Mbps की स्पीड से। इससे पहले प्लान में 200 Mbps की स्पीड से डेटा दिया जाता है। news और पढें: Jio Vs Airtel: 350 से कम में किसके प्लान ने मारी बाजी, किसमें मिल रहे ज्यादा बेनेफिट, जानिए यहां

मुफ्त में मिलेंगे OTT

इस प्लान में यूजर्स के मनोरंजन को ध्यान में रखकर 22 से अधिक ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इनमें Netflix और Amazon Prime Video आदि शामिल है। इनके अलावा, प्लान में गूगल वन के साथ Adobe Xpress Premium का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसकी कीमत 4000 रुपये के आसपास है।

IPTV वाले अन्य प्लान

टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के पास 699 रुपये से लेकर 3999 रुपये तक के कई प्लान हैं, जिनमें IPTV बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इन सभी प्लान को ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप में जाकर रिचार्ज कराया जा सकता है।

हाल में लॉन्च किया यह प्लान

एयरटेल के हाल ही में लॉन्च हुए प्लान की कीमत 1099 रुपये है। इस प्लान में 84 दिन की समय सीमा दी जा रही है। इसमें 28 दिन के लिए 300GB डेटा मिलेगा। इससे यूजर्स भरपूर डेटा का उपयोग कर पाएंगे। हालांकि, इस प्रीपेड पैक में अन्य प्लान्स की तरह ओटीटी का बेनेफिट नहीं मिलेगा।

इस प्रीपेड प्लान में सिर्फ हेलो ट्यून का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इससे आप अपनी पसंद की कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं।