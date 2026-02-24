comscore
Airtel यूजर्स के लिए आया धाकड़ प्रीपेड प्लान, मिलेगा 300GB हाई-स्पीड डेटा

Airtel अपने ग्राहकों के लिए नया प्रीपेड प्लान लेकर आ गया है। इस पैक में 300GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ 100SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सेवाएं मिल रही हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 24, 2026, 12:53 PM (IST)

Airtel ने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को लुभाने के लिए टेलीकॉम बाजार में नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस लेटेस्ट रिचार्ज प्लान में लंबी वैधता दी जा रही है। इससे यूजर्स को हर महीने रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट यूज करने के लिए प्लान में 300GB डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा, नए प्लान में अन्य प्लान्स की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS मिल रहे हैं। आइए नीचे विस्तार से जानते हैं नया प्लान… news और पढें: Airtel का 30 दिन चलने वाला प्लान, कीमत 100 रुपये

Airtel Prepaid Plan

टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरटेल के नए रिचार्ज प्लान की कीमत 1099 रुपये है। इस प्लान में 84 दिन की समय सीमा मिल रही है। इसमें 28 दिन के लिए 300GB डेटा दिया जा रहा है। यह डेटा 28 दिन पूरे होने के बाद दोबारा मिलेगा। इससे यूजर्स बिना रुकावट के इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। news और पढें: Jio-Airtel: 500 से कम में आने वाले धांसू पोस्टपेड प्लान, सुपरफास्ट डेटा के साथ मिलेगा JioHotstar फ्री

इस नए रिचार्ज प्लान में अन्य प्लान्स की तरह अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इससे आप दूसरे नेटवर्क पर घंटो बात कर सकते हैं। इसके साथ पैक में रोज 100 SMS भी मिल रहे हैं। यदि आप इस लिमिट को खत्म कर देते हैं, तो आपको हर एसएमएस के लिए 1.5 रुपये का चार्ज देना होगा।

OTT बेनेफिट्स

टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की ओर से इस प्रीपेड प्लान में ओटीटी का फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है। इसमें केवल हेलो ट्यून (Hello Tunes) का एक्सेस मिल रहा है।

दिसंबर में लॉन्च किया यह प्लान

अंत में आपको बताते चलें कि एयरटेल ने दिसंबर 2025 में 1849 रुपये वाले प्लान को पेश किया था। इस प्लान मं 365 दिन की समय सीमा दी जा रही है। इसमें 3600 SMS मिल रहे हैं। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें हेलो ट्यून भी मुफ्त में दी जा रही है। हालांकि, इस रिचार्ज पैक में डेटा नहीं मिल रहा है।

यह प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए है, जो केवल सिम एक्टिव रखने के लिए रखना चाहते हैं। यह रिचार्ज पैक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है।