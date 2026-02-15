SIM Trick: क्या आप नई सिम खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके काफी काम आने वाला है। नई सिम खरीदने से पहले ज्यादातर लोग उस टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी का चुनाव करते हैं, जो कि अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में शानदार प्लान्स व ऑफर लेकर आती है। अगर आप भी प्लान्स देखकर नई सिम खरीदते हैं, तो आपका यह फैसला आप पर भारी पड़ सकता है। जी हां, हर नेटवर्क हर एरिया में एक जैसा काम नहीं करता है। कहीं कुछ सिम के नेटवर्क डाउन हो जाते हैं, तो कुछ सिम के नेटवर्क कुछ एरिया में अच्छा काम करते हैं। अगर आपने अपने एरिया के हिसाब से गलत नेटवर्क का चुनाव कर लिया, तो आप अक्सर सिग्नल फुल होने पर भी कॉल ड्रॉप व स्लो इंटरनेट से परेशान रहेंगे। और पढें: WhatsApp में आ रही Unknown Call से हो गए बहुत परेशान, ऐसे करें साइलेंट

ऐसे में नया SIM खरीदने के लिए आपको यह देख लेना चाहिए कि किस सिम का नेटवर्क आपके एरिया में बेस्ट काम करता है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि किस कंपनी का नेटवर्क आपके एरिया में सबसे मजबूत और तेज हैं, वैसे ही आप अपने लिए बेस्ट कंपनी की सिम का चुनाव कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे एरिया में किस SIM के नेटवर्क अच्छे हैं और किसके बुरे। आज हम आपको यहां एक ऐसी ही आसान ट्रिक की जानकारी देने वाले हैं, जिसके बाद आपक अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट सिम का चुनाव अपने लिए कर सकेंगे।

How do you check which SIM will work in Your Area?

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की Settings ओपन करें।

2. इसके बाद मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें।

3. यहां आपको Operator पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको Auto Select Network वाल ऑप्शन को ऑफ कर देना होगा।

जैसे ही आप इस ऑप्शन को बंद कर देंगे, आपका डिवाइस आपके एरिया में आने वाले मजबूत व तेज नेटवर्क को Scan करेगा। जो भी नेटवर्क आपके एरिया में अच्छे मौजूद होंगे, उनके नाम आपको लिस्ट में दिखाई देने लगेंगे। इसमें आपको 2G, 3G, 4G व 5G के ऑप्शन भी मौजूद होंगे।