Vivo Y31 Pro 5G खरीदने के लिए मची लूट, सिर्फ 703 रुपये महीना देकर घर लाने का मौका

Vivo Y31 Pro 5G get 703 Per Month Emi Amazon Price in India specs 6500mAh battery Features Offer: वीवो फोन को खरीदने के लिए मची लूट। इतनी सस्ती डील सिर्फ यहां।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 18, 2026, 09:38 AM (IST)

Vivo Y31 Pro 5G (3)zoom icon
18

Vivo Y31 Pro 5G Display

Vivo Y31 Pro 5G फोन में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह अल्ट्रा-स्मूथ और क्लियर डिस्प्ले है। फोन में 1050Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। वहीं, फोन का रिफ्रेश रेट 120Hz का है।

Vivo Y31 Pro 5G (1)zoom icon
28

Vivo Y31 Pro 5G Performance

Vivo Y31 Pro 5G फोन Mediatek Dimensity 7300 प्रोसेसर से लैस है। फोन में कंपनी ने एंड्रॉइड 15 दिया है। इसके अलावा, इस फोन में मिल्ट्री-ग्रेड मजबूती भी मिलती है।

Vivo Y31 Pro 5Gzoom icon
38

Vivo Y31 Pro 5G RAM

Vivo Y31 Pro 5G को दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज शामिल है।

Vivo Y31 Pro 5G (4)zoom icon
48

Vivo Y31 Pro 5G Camera

Vivo Y31 Pro 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।

Vivo Y31 Pro 5G (6)zoom icon
58

Vivo Y31 Pro 5G Selfie Camera

Vivo Y31 Pro 5G फोन में सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है।

Vivo Y31 Pro 5G (2)zoom icon
68

Vivo Y31 Pro 5G Battery

Vivo Y31 Pro 5G फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग दी गई है।

Vivo Y31 Pro 5G (7)zoom icon
78

Vivo Y31 Pro 5G Price

Vivo Y31 Pro 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 19,998 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी काफी सस्ते में खरीद सकते हैं।

Vivo Y31 Pro 5G (5)zoom icon
88

Vivo Y31 Pro 5G Discount

Vivo Y31 Pro 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी इसे आप बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये सस्ता खरीद सकेंगे। इसके अलावा, फोन पर 703 रुपये की शुरुआती ईएमआई का भी ऑप्शन मिल रहा है।