Vivo X200 5G पर दिल खुश करने वाली डील, मिल रहा 6800 का बंपर Discount

Vivo X200 5G 6800 discount flipkart offer see price in india specifications: वीवो एक्स 200 पर फाडू डिस्काउंट डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 19, 2026, 03:40 PM (IST)

Vivo X200 5G Platform

कंपनी ने Vivo X200 में MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर दिया है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × Cortex-X925 (3.626 GHz) + 3 × Cortex-X4 है। इसके अलावा, हैंडसेट में 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

Vivo X200 5G Battery

Vivo X200 में 5800mAh की बैटरी मिलती है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग मिली है। इस फोन की डायमेंशन 16.027 cm × 7.481 cm × 0.799 cm है और वजन 197 ग्राम है।

Vivo X200 5G Camera

फोटो और वीडियो के लिए वीवो एक्स 200 में 50MP का Sony IMX921 का सेंसर, 50MP का वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो सेंसर है। इसके कैमरे से 4K वीडियो शूट की जा सकती है।

Vivo X200 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए एक्स 200 में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें स्नैपशॉट, पोट्रेट, वीडियो, पैनो, अल्ट्रा एचडी, लॉन्ग-एक्सपोजर, सुपरमून और लाइव जैसे कैमरा मोड दिए गए हैं।

Vivo X200 5G Display

Vivo X200 में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है।

Vivo X200 5G Other Specs

Vivo X200 में सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

Vivo X200 5G Price in India

Vivo X200 फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 59,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 69,999 रुपये में मिल रहा है।

Vivo X200 5G Deals

वीवो के इस स्मार्टफोन पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 2800 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह पूरे 6800 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 4563 रुपये की ईएमआई भी ऑफर की जा रही है।