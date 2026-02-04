comscore
Vivo T4x 5G फोन को 562 रुपये EMI देकर लाएं घर, 6500mAh बैटरी-50MP कैमरा के साथ मिलेगा ये सब

Vivo T4x 5G 562 EMI Offer on Amazon price in India specs 6500mAh battery 50MP Camera: वीवो टी4एक्स 5जी फोन पर मिल रही जबरदस्त डील। हर महीने इतने रुपये देकर बनाएं अपना।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 04, 2026, 01:31 PM (IST)

Vivo T4x 5G (4)zoom icon
18

Vivo T4x 5G Display

Vivo T4x 5G में कंपनी ने 6.72 इंच का Full HD+ डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 2408 x 1080 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में आपको 1050nits की ब्राइटनेस मिलेगी।

Vivo T4x 5G (6)zoom icon
28

Vivo T4x 5G Performance

Vivo T4x 5G फोन Mediatek Dimensity 7300 5G प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 के साथ आता है।

Vivo T4x 5Gzoom icon
38

Vivo T4x 5G Camera

Vivo T4x 5G में कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 50Mp का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।

Vivo T4x 5G (2)zoom icon
48

Vivo T4x 5G Selfie Camera

Vivo T4x 5G फोन में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Vivo T4x 5G (7)zoom icon
58

Vivo T4x 5G RAM

Vivo T4x 5G फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 6GB RAM + 128GB व 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

Vivo T4x 5G (5)zoom icon
68

Vivo T4x 5G Battery

Vivo T4x 5G में 6500mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

Vivo T4x 5G (3)zoom icon
78

Vivo T4x 5G Price

Vivo T4x 5G फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 17,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इस मॉडल को आप सस्ते में खरीद सकते हैं।

Vivo T4x 5G (1)zoom icon
88

Vivo T4x 5G Discount

Vivo T4x 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को 15,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसके अलावा, फोन पर 562 रुपये की शुरुआती ईएमआई का भी ऑफर मिलेगा।