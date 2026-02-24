अचानक सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25 5G, Amazon-Flipkart नहीं यहां मिल रहा सबसे बड़ा Price Cut

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 24, 2026, 01:38 PM (IST)
कंपनी ने Samsung Galaxy S25 5G फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.7 इंच का है। यह एक FHD Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 2340 x 1080 पिक्सल है।
Samsung Galaxy S25 5G फोन में परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15 के साथ आता है, जिसके साथ आपको अपडेट्स मिलेंगे।
Samsung Galaxy S25 5G में तीन वेरिएंट्स शामिल है। इसमें 12GB RAM + 128GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल्स शामिल है।
Samsung Galaxy S25 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए मिलता है। स्पेक्स की बात करें, तो इसमें 50MP का प्राइमरी रैमरा, 10MP का सेकेंडरी कैमरा और 12MP का तीसरा कैमरा दिया गया है।
Samsung Galaxy S25 5G में आपको सेल्फी के लिए 24MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
Samsung Galaxy S25 5G में 4000mAh बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
Samsung Galaxy S25 5G फोन के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 80,999 रुपये लिस्ट है, लेकिन उसे आप Vijay Sales के जरिए कम दाम में खरीद सकेंगे।
Samsung Galaxy S25 5G के ऑफर की बात करें, तो फोन को विजय सेल्स के जरिए मात्र 74,999 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही HDFC बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3500 रुपये का डिस्काउंट का भी लाभ मिलेगा।
