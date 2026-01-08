Realme GT 8 Pro पर आया 5000 का बड़ा डिस्काउंट, 200MP कैमरे वाले फोन को कम दाम में खरीदने का Golden चांस

8 8

Realme GT 8 Pro Deals

चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट व डेबिट कार्ड से जीटी 8 प्रो को खरीदने पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 3,505 रुपये पर मंथ की EMI ऑफर की जा रही है। इस पर 61,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।