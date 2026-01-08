Realme GT 8 Pro पर आया 5000 का बड़ा डिस्काउंट, 200MP कैमरे वाले फोन को कम दाम में खरीदने का Golden चांस

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 08, 2026, 12:22 PM (IST)
Realme GT 8 Pro में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है। इस चिप के साथ Adreno 840 जीपीयू दिया गया है। इतना ही नहीं स्मार्टफोन में 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज दी गई है।
Realme GT 8 Pro फोन 6.79 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 94 प्रतिशत और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसका रेजलूशन 3136×1440 पिक्सल है। इसमें पीक ब्राइटनेस 7000 निट्स है।
Realme GT 8 Pro के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का अल्ट्रा वाइड, 50MP का मेन और 200MP का टेलीफोटो सेंस मिलता है। इस डिवाइस के कैमरे से 8K वीडियो शूट की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग के लिए Realme GT 8 Pro में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 और फील्ड ऑफ व्यू 82° है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, स्लो-मोशन और डुअल-व्यू मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी मौजूद है। इसको 120W फास्ट चार्जिंग मिली है। इससे डिवाइस जल्दी चार्ज हो जाता है।
कंपनी ने Realme GT 8 Pro में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, जीपीएस, एनएफसी और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स दिए हैं। इसकी थिकनेस 8.2mm है। इसका वजन 214 ग्राम है।
रियलमी जीटी 8 प्रो इस समय Flipkart पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये है। इसका 16GB+512GB स्टोरेज मॉडल 79,999 रुपये में मिल रहा है।
चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट व डेबिट कार्ड से जीटी 8 प्रो को खरीदने पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 3,505 रुपये पर मंथ की EMI ऑफर की जा रही है। इस पर 61,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।
