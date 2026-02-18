comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Oppo Reno 15c 5g Get 3799 Discount Flipkart Offer Price In India Specification 50mp Selfie Camera 7000mah Battery

OPPO के नए फोन पर 3799 का डिस्काउंट, कम दाम में 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh की बैटरी

OPPO Reno 15c 5G get 3799 discount flipkart offer price in india specification 50mp selfie camera 7000mah battery: ओप्पो रेनो 15सी को धमाकेदार ऑफर पर खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 18, 2026, 11:58 AM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Oppo Reno15c 5G (7)zoom icon
18

OPPO Reno 15c 5G Screen

OPPO Reno 15c को 6.57 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इस फोन की स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक फंक्शन और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

Oppo Reno15c 5G (1)zoom icon
28

OPPO Reno 15c 5G Processor

स्मूद वर्किंग के लिए कंपनी ने OPPO Reno 15c स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Adreno 710 GPU भी दिया गया है। इस फोन की इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी है।

Oppo Reno15c 5G (6)zoom icon
38

OPPO Reno 15c 5G Battery

OPPO का यह स्मार्टफोन 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ आता है। इस फोन को 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इसे IP66+IP68+IP69 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन पानी में गिरने के बाद भी काम करेगा।

Oppo Reno15c 5G (2)zoom icon
48

OPPO Reno 15c 5G Camera

फोटो खींचने के लिए OPPO Reno 15c फोन में पहला 50MP का प्राइमरी सेंसर, दूसरा 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और तीसरा 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। इस फोन के कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड भी की जा सकती है।

Oppo Reno15c 5G (5)zoom icon
58

OPPO Reno 15c 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए OPPO Reno 15c 5G में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे भी एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Oppo Reno15c 5G (3)zoom icon
68

OPPO Reno 15c 5G Other Features

OPPO Reno 15c फोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस डिवाइस में 5जी, 4जी, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, GLONASS, Galileo, QZSS और USB Type-C पोर्ट दिया गया है।

Oppo Reno15c 5Gzoom icon
78

OPPO Reno 15c 5G Price

OPPO Reno 15c 5G फोन को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 34,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 37,999 रुपये में मिल रहा है।

Oppo Reno15c 5G (4)zoom icon
88

OPPO Reno 15c 5G Deals

RBL बैंक की तरफ से ओप्पो रेनो 15सी पर 3799 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिवाइस पर 6 महीने के लिए 6,084 रुपये की अधिकतम EMI मिल रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।