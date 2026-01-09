comscore
OnePlus Nord CE5 5G को कम भाव में घर लाने का सुनहरा मौका, मिल रही धमाकेदार Deals

OnePlus Nord CE5 5G Available At Low Cost On Croma Discount Offer Price in India Specification : वनप्लस नॉर्ड सीई 5 5जी छप्परफाड़ डील पर मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 09, 2026, 01:59 PM (IST)

OnePlus Nord CE5 5Gzoom icon
18

OnePlus Nord CE5 5G Screen

OnePlus Nord CE5 स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.77 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1430 निट्स और कलर गेमट 100% DCI-P3 है। इसका रेजलूशन 2392×1080 पिक्सल है।

OnePlus Nord CE5 5G (6)zoom icon
28

OnePlus Nord CE5 5G Chip

कंपनी ने OnePlus Nord CE5 5G फोन में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Arm Mali-G615 MC6 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 12GB LPDDR5X रैम भी है।

OnePlus Nord CE5 5G (4)zoom icon
38

OnePlus Nord CE5 5G Camera

फोटोग्राफी के लिए OnePlus Nord CE5 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें प्रमुख लेंस 50MP का है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिला है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है।

OnePlus Nord CE5 5G (1)zoom icon
48

OnePlus Nord CE5 5G Front Camera

सेल्फी लेने के लिए वनप्लस नॉर्ड सीई 5 में 16MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इससे 1080p क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें पोट्रेट, नाइट, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

OnePlus Nord CE5 5G (2)zoom icon
58

OnePlus Nord CE5 5G Battery

OnePlus Nord CE5 फोन 7100mAh की बैटरी से लैस है। इसको 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग दी गई है। इससे डिवाइस तेजी से चार्ज हो जाता है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

OnePlus Nord CE5 5G (7)zoom icon
68

OnePlus Nord CE5 5G Connectivity

OnePlus Nord CE5 में कनेक्टिविटी के लिए 5G SA/ NSA, 4G VoLTE, डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, GLONASS, Galileo और यूएसबी टाईप-सी 2.0 पोर्ट मिलता है। इस फोन की डायमेंशन 163.58×76.02×8.17mm है।

OnePlus Nord CE5 5G (3)zoom icon
78

OnePlus Nord CE5 5G Price in India

OnePlus Nord CE5 ऑनलाइन शॉपिंग साइट क्रोमा (Croma) पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल 24,999 रुपये व 12GB+256GB स्टोरेज की कीमत 28,999 रुपये में मिल रहा है।

OnePlus Nord CE5 5G (5)zoom icon
88

OnePlus Nord CE5 5G Deals

इस 5जी स्मार्टफोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1,177 रुपये की EMI दी जा रही है, मगर इस फोन पर एक्सचेंज डील नहीं मिल रही है।