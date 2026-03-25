धाकड़ फीचर्स वाले OnePlus फोन पर आया जबरदस्त ऑफर, यहां मिल रहा 3000 का जंबो Discount

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OnePlus 13s Selfie Camera

इस 5जी स्मार्टफोन में 32MP का सेल्फी कैमरा है। इसका अपर्चर ƒ/2.0 और फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री है। इसके जरिए एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें फोटो, वीडियो, नाइट और डुअल व्यू वीडियो जैसे स्पेक्स मिलते हैं।