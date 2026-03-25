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धाकड़ फीचर्स वाले OnePlus फोन पर आया जबरदस्त ऑफर, यहां मिल रहा 3000 का जंबो Discount

OnePlus 13s gets 3000 discount on amazon india price in india features specification: वनप्लस 13एस पर गजब छूट दी जा रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 25, 2026, 12:17 PM (IST)

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OnePlus 13s Dimensions

OnePlus 13s की लंबाई 15.08cm, चौड़ाई 7.17cm और मोटाई 0.82cm है। इस हैंडसेट का वजन 185 ग्राम है। इसमें सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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OnePlus 13s Display

कंपनी ने OnePlus 13s स्मार्टफोन में 6.32 इंच का FHD+ LTPO डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2640*1216 पिक्सल और आस्पेक्ट रेश्यो 19.54:9 है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें Eye comfort और Auto brightness जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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OnePlus 13s Camera

वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 50MP का Sony LYT-700 लेंस है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑटो-फोकस सपोर्ट करता है। इसके अलावा, सेटअप में 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसका अपर्चर ƒ/2.0 है।

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OnePlus 13s Performance

OnePlus 13s एंड्रॉइड 15 बेस्ड OxygenOS 15.0 पर काम करता है। इस डिवाइस में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और Adreno 830 जीपीयू दिया गया है। इसकी स्टोरेज 512GB तक है।

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OnePlus 13s Selfie Camera

इस 5जी स्मार्टफोन में 32MP का सेल्फी कैमरा है। इसका अपर्चर ƒ/2.0 और फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री है। इसके जरिए एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें फोटो, वीडियो, नाइट और डुअल व्यू वीडियो जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

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OnePlus 13s Battery

OnePlus 13s फोन 5,850mAh बैटरी से लैस है। इसकी बैटरी को 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ई-सिम, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

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OnePlus 13s Price in India

OnePlus 13s अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 50,997 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 55,997 रुपये में मिल रहा है।

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OnePlus 13s Offers

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से वनप्लस 13एस को खरीदने पर 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,969 रुपये की EMI और 44,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।