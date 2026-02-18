Google Pixel 9 5G को खरीदने के सबसे अच्छा मौका, यहां 24,509 रुपये तक गिरी कीमत

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 18, 2026, 04:42 PM (IST)
Google Pixel 9 में 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है।
बेहतर फंक्शनिंग के लिए गूगल ने पिक्सल 9 में Tensor G4 चिप और Titan M2 सिक्योरिटी चिप दी गई है। डेटा स्टोर करने के लिए फोन में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Google Pixel 9 में फोटो क्लिक करने के लिए OIS सपोर्ट करने वाला 50MP का Samsung GNK सेंसर और 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है। यह Sony IMX858 सेंसर है। इसमें 8एक्स जूम मिलता है।
गूगल पिक्सल 9 में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 10.5MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें फेस अनलॉक मिलता है। इसके अलावा, एआई एडिटिंग टूल भी दिए गए हैं।
Google Pixel 9 फोन में 4700mAh की बैटरी दी गई है। इसको 27 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है।
Google Pixel 9 को IP68 रेटिंग दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 152.8x 72x 8.5mm है। इसका वजन 198 ग्राम है।
Google Pixel 9 की असली कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन यह अमेजन इंडिया पर 56,990 रुपये में मिल रहा है। इसकी कीमत में 23009 रुपये की छूट शामिल है। इसे Obsidian कलर में ऑर्डर किया जा सकता है।
गूगल पिक्सल 9 पर 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह आप कुल 24,509 रुपये के ऑफ का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, हैंडसेट को 2,004 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।
