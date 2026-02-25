comscore
ENG
Google पिक्सल लवर्स के लिए गुड न्यूज, Pixel 10 Pro पर मिल रहा 10,000 का बड़ा Discount

Google Pixel 10 Pro gets 10000 big discount flipkart offer price specification: गूगल पिक्सल 10 प्रो खरीदने का अभी सही वक्त है। फोन पर भारी छूट मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 25, 2026, 03:30 PM (IST)

Google Pixel 10 Pro
18

Google Pixel 10 Pro Screen

Google Pixel 10 Pro को 6.3 इंच की LTPO AMOLED स्क्रीन के साथ लाया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3300 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है।

Google Pixel 10 Pro (3)
28

Google Pixel 10 Pro Processor

गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन में Tensor G5 चिपसेट मिलती है। इसके साथ Titan M2 सिक्योरिटी चिप दी गई है। फोटो-वीडियो समेत जरूरी डेटा स्टोर करने के लिए 1 टीबी तक स्टोरेज दी गई है।

Google Pixel 10 Pro (5)
38

Google Pixel 10 Pro Camera

Google Pixel 10 Pro में 50MP का Samsung GNV लेंस, 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 48MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। इसमें 100 एक्स जूम मिलता है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

Google Pixel 10 Pro (2)
48

Google Pixel 10 Pro Battery

गूगल पिक्सल 10 प्रो में 4870mAh की बैटरी लगी है। इसको 29W फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसके साथ फोन में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है।

Google Pixel 10 Pro (7)
58

Google Pixel 10 Pro Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Google Pixel 10 Pro स्मार्टफोन में 42MP का कैमरा दिया गया है। यह Sony IMX858 लेंस है। इसके जरिए भी आप 4के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

Google Pixel 10 Pro (1)
68

Google Pixel 10 Pro Other Details

यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। यह Android 16 पर काम करता है।

Google Pixel 10 Pro (6)
78

Google Pixel 10 Pro Price

Google Pixel 10 Pro फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस डिवाइस की कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है। इसे कई शानदार कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

Google Pixel 10 Pro (4)
88

Google Pixel 10 Pro Offers

HDFC बैंक की तरफ से गूगल पिक्सल 10 प्रो पर 10,000 रुपये का महा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर किफायती EMI और एक्सचेंज डील भी दी जा रही है।